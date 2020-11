Vor wenigen Wochen wurden im Rahmen der Ankündigung von Google Workspace neue Logos für zahlreiche Google-Produkte präsentiert, die mittlerweile bei einem Großteil der Nutzer angekommen sein dürften. Schon bei der Präsentation hielt sich die Begeisterung in Grenzen, doch spätestens seit dem Rollout der neuen App-Icons dürften sich wohl viele Nutzer fragen, was die Designer bei ihrer neuen Linie geritten hat.



Design lebt und ist niemals fertig, denn Geschmäcker, Trends, technische Voraussetzungen oder einfach die Corporate Identity ändern sich im Laufe der Zeit. Das ist vollkommen in Ordnung und mit Modernisierungen können die meisten Menschen sehr gut leben, doch bei Google wird es manchmal auf die Spitze getrieben. Manche Nutzer stören sich am ständigen Wandel der Produkte, doch die neuen App-Icons sind ein großer Schritt, den die meisten wohl gerne rückgängig machen würden.

Google hat kürzlich die neuen Logos für GMail, Drive, Kalender und einige weitere Produkte präsentiert. Bei der Gestaltung stand vor allem der Einheitslook im Mittelpunkt, den man ohne Frage erreicht hat – was in diesem Fall nicht unbedingt positiv zu bewerten ist. Die neuen Icons haben sich zum Teil stark von ihren Vorgängern entfernt, besitzen einfache Formen, nur vier Grundfarben und praktisch keine schmückenden Elemente. Das führt dazu, dass sie sich so ähnlich sehen, dass sie auf den ersten Blick kaum unterschieden werden können.

Obiges Bild spricht Bände und muss eigentlich gar nicht weiter kommentiert werden. Es ist keinesfalls übertrieben, denn viele Nutzer dürften das tatsächlich genauso sehen. Meine Meinung zu den neuen Logos habe ich bereits in diesem Artikel ausführlich kundgetan, aber natürlich bin ich mit dieser Meinung nicht allein. Und weil die neuen Logos nun auch nach und nach in den Smartphone- und Web-Apps ankommen, kommen sehr viele Nutzer mit ihnen in Berührung. Das wird die Kritik weiter anfachen.









Oben seht ihr einen Screenshot von einem Homescreen, der voll mit Google-Apps belegt ist. Wie lange würdet ihr wohl brauchen, um speziell in den unteren drei Reihen ein doppeltes Logo zu finden? (Spoiler: Es ist keines doppelt). Natürlich sind veränderte App-Icons immer eine Sache der Gewohnheit und in den ersten Anläufen nach einem Logowechsel muss man immer suchen, aber die hier genutzte Vereinheitlichung dürfte dazu führen, dass ein App-Icon gar nicht mehr ins Auge springen kann. Es ist die goldene Nadel im Heuhaufen. Und damit erfüllt es nicht den Zweck eines App-Icons.

Vor allem am GMail-Logo scheiden sich die Geister, denn dieses hat den größten Wandel gemacht und sich vom ikonischen Briefumschlag verabschiedet – hin zu einem (meiner Meinung nach) hässlichen bunten M ohne jeglichen Bezug zu einer E-Mail-App. Es wird übrigens auch hier noch einmal deutlich, dass der Google Play Store ein neues Logo braucht – und vielleicht auch einen neuen Namen. Und warum ist das neue Logo von Google Chat einfarbig? Im Gegensatz zu allen anderen?

Was haltet ihr von den neuen Logos? Insbesondere bei der Verwendung als App-Icon?

