Google bietet seit vielen Jahren ein Business-Paket für Unternehmen, das aus speziellen Versionen der bekannten Google-Apps besteht: Die G Suite. Pünktlich zum zehnten Geburtstag dieses (nach eigenen Angaben) sehr erfolgreichen Pakets gibt es nun einen neuen Namen sowie neue Logos für viele Google-Produkte. Der neue Name betrifft nur Business-Nutzer, die neuen Logos werden aber in Kürze bei allen Nutzern auftauchen.



Die G Suite feiert ihren zehnten Geburtstag und konnte sich im vergangenen Jahrzehnt bei Hunderttausenden Unternehmen und vielen Millionen Mitarbeitern etablieren. Von GMail über Google Drive bis zum Kalender und den Messaging-Apps stehen spezielle Versionen zur Verfügung, die sich zwar kaum von den Privatnutzer-Produkten unterscheiden, aber noch stärker auf die Gruppen-Arbeit ausgelegt sind. Nun gibt es einen neuen Namen.

Das neue Produkt nennt sich Google Workspace und soll die Produkte weiterhin unter ein Dach bringen. Passend dazu soll es auch eine leicht angepasste Preisgestaltung geben, die in der ersten Ankündigung aber noch nicht zu finden ist. Update: Hier die neuen Preise. Außerdem hat man ein Video veröffentlicht, in dem das neue Paket ausführlich vorgestellt wird und ein weiteres, in dem die neuen Logos abgebildet sind. Schaut euch hier das neue Workspace an:

Rund um die Ankündigung hebt man eine Reihe von Features hervor, die in den letzten Monaten bereits präsentiert und zum Teil auch ausgerollt worden sind. Viele Details dazu gibt es in diesem Blogpost im Google-Blog. Alles dreht sich vor allem darum, dass die Produkte untereinander noch tiefer integriert sind – wobei wenig überraschend die Messenger bzw. Kommunikationsplattformen Google Chat und Google Meet im Mittelpunkt stehen.









Die Google-Produkte aus dem Workspace erhalten aber auch neue Logos, die sich dem neuen Farbschema des Unternehmens anpassen. Das neue GMail-Logo wurde bereits angeteasert, aber auch die weiteren Produkte passen sich dem nun an. Alles wird immer weiter vereinfacht und steht weiterhin unter dem Stern, die vier Google-Farben zu enthalten – diesmal aber etwas kräftiger als in den bisherigen Umsetzungen.

Die neuen Logos werden für alle Nutzer ausgerollt und sind nicht nur auf die Business-Versionen beschränkt. Ich sag mal so: Schön ist anders. Aber das ist meine persönliche Meinung und natürlich bin auch ich ein Gewohnheitstier.

