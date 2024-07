Google Play Store: Mehr als ein Store – Google kündigt großes Update und viele neue Funktionen an (Video)

Unter Android ist der Google Play Store seit jeher die größte Anlaufstelle auf der Suche nach Apps und Spielen. Doch darauf will man sich in Zukunft nicht mehr beschränken, denn unter dem Motto „more than a store“ hat man jetzt einen großen Schwung an Neuerungen angekündigt, die die Nutzer in der App halten und mit Informationen und weiteren Möglichkeiten versorgen sollen.



Google hat größere Updates für den Play Store angekündigt, von denen die allermeisten allerdings vorerst nicht für europäische Nutzer angeboten werden – und bei einigen Dingen sagt mir mein Gefühl, dass sie eher wieder einschlafen und eingestellt werden, als nach Deutschland und Co zu kommen. Zu den Updates gehören unter anderem KI-gestützte App-Zusammenfassungen, die den Nutzern noch mehr Infos zum App-Inhalt geben und auch einen Vergleich ermöglichen sollen.

Zusätzlich zu den reinen App-Auflistungen soll es auch „Curated Spaces“ geben, also redaktionell gepflegte und mit weiteren Inhalten ausgefüllte Bereiche. In diesen muss es sich nicht nur um Apps drehen, sondern die Nutzer können auch weitere Inhalte zum Konsumieren oder Shoppen finden. Als Beispiel nennt man Comics. Für Spieler gibt es neue Möglichkeiten, um durch auswählbare Filter direkt zu den interessanten Spielen zu kommen.

Weitere Neuerungen gibt es bei den Google Play Points, die Superpreise und Gewinnspiele erhalten sowie beim Google Play Pass, der temporär 80 Prozent günstiger angeboten wird. Aber auch all das kommt vorerst nicht nach Deutschland. Im obigen Video findet ihr einen schnellen Überblick über alle Neuerungen des Google Play Store.

