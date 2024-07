Android: Google Play Store verbannt minderwertige Apps – solche Apps sollen jetzt herausfliegen

Im Google Play Store befinden sich mehrere Millionen Apps, die von den Nutzern einfach heruntergeladen und installiert werden können – aber wie viele davon sind wirklich sinnvoll? Jetzt hat Google ein großes Aufräumen angekündigt, in dessen Rahmen man minderwertige Apps vollständig verbannen möchte. Welche Art von Anwendungen damit gemeint ist, erklärt man jetzt in einem Support-Beitrag.



Quantität vor Qualität, das gilt in App Stores nur so lange, bis sie eine gewisse Größe und damit auch meist Relevanz erreicht haben. Dieses Problem hat der Google Play Store nie gehabt, aber dennoch gab es kaum eine Moderation, sodass der Play Store viele Millionen Apps in sich versammelt, von denen die allermeisten kaum einen Nutzen haben. Es wird wohl Niemanden überraschen, dass bei mehreren Millionen von Apps nicht jede unbedingt sinnvoll sein muss.

Jetzt hat Google angekündigt, in Kürze viele minderwertige Apps aus dem Google Play Store zu verbannen und dementsprechend auch keine neuen mehr in dieser Einstufung aufzunehmen. Dabei geht es aber nicht unbedingt um die subjektive Qualität einer Anwendung – das ist dann doch eher der Bereich der Nutzerbewertungen – sondern man hat konkrete Regeln festgelegt:

Apps, die abstürzen, nicht den grundlegenden Grad an angemessener Nützlichkeit als mobile Apps aufweisen, keine ansprechenden Inhalte haben oder ein anderes Verhalten zeigen, das nicht mit einer funktionalen und ansprechenden Nutzererfahrung vereinbar ist, sind bei Google Play nicht zugelassen. Apps mit sehr wenig Inhalt oder ohne Funktion sind im Google Play Store nicht zugelassen.

[heise]