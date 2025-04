Gemini 2.0: Das ist Googles neuer Videogenerator Veo2 -beeindruckend realistische Szenen + Prompts (Videos)

Google hat dem KI-Modell Gemini starke generative Fähigkeiten spendiert, die weit über die Texterstellung oder das Generieren von Bildern hinausgeht – nämlich bis hin zur Erstellung von Videos. In diesen Tagen hat der Videogenerator Veo 2 seinen großen Auftritt und wird durch die Integration in den KI-ChatBot sicherlich deutlich mehr verwendet werden. Wir zeigen euch anlässlich dessen viele Beispielvideos, die die Qualität des Modells unterstreichen.



Das KI-Modell Gemini setzt seit dem offiziell Start auf eine Multimodalität, die man zu Beginn nur in einigen Beispielvideos gezeigt hat, den Nutzern aber noch keinen Zugriff darauf gegeben hatte. Das ändert sich jetzt, denn seit wenigen Tagen ist Veo 2 in Gemini integriert und erlaubt es zahlenden Abonnenten, eigene Videos zu erstellen. Damit vergrößert sich die Reichweite massiv und wenn die Nutzer das erst einmal für sich entdecken, dürfte es wohl auch rege verwendet werden. Gerade für schnelle Kurzvideos eine praktische Sache.

Bisher sind Videogeneratoren nicht ganz so häufig anzutreffen wie die in Massen verfügbaren Bildgeneratoren, doch es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis auch diese für alle Nutzer geöffnet werden und die aktuell geltenden Einschränkungen fallengelassen werden. Bei Gemini gelten Stand heute die Einschränkungen, dass sich nur achtsekündige Videos erstellen lassen und sich diese Funktion auch nur von zahlenden Gemini Advanced-Abonnenten verwenden lässt.

Google hatte Veo 2 mit einem deutlichen Qualitätssprung in Aussicht gestellt und diesen will man natürlich auch demonstrieren. Dabei geht es aber nicht nur um die Bildqualität und die Darstellung einzelner Elemente, sondern vor allem um die Zusammenstellung, das physikalische Verständnis, logische Abfolgen und ähnliche Dinge. Aber auch Dinge wie Schatten, Oberflächen, Transparenzen, Ausrichtungen und vieles mehr spielen eine wichtige Rolle. Überzeugt euch mit der folgenden Flut an Videos selbst.

































Englischer Originalprompt: A wide, slow-panning shot of an enormous glacial cavern, bathed in eerie twilight. Pale cyan light filters from above, illuminating frozen candy figures within the ice walls. Two figures in white exosuits, their helmet lights casting beams, trudge through the center. Capture the cavern’s scale and stillness

Englischer Originalprompt: An animated shot of a tiny mouse with oversized glasses, reading a book by the light of a glowing mushroom in a cozy forest den.

Englischer Originalprompt: Aerial shot of a grassy cliff onto a sandy beach where waves crash against the shore, a prominent sea stack rises from the ocean near the beach, bathed in the warm, golden light of either sunrise or sunset, capturing the serene beauty of the Pacific coastline.









Englischer Originalprompt: Time-lapse of a voxel-style ice cream melting under a clear blue sky. The pink, grey, and white scoops slowly lose their shape, dripping down the yellow, blocky cone held by a large, voxel hand with a blue sleeve. Focus on the melting process, highlighting the changing texture and form of the voxel elements as the ice cream deforms and drips, creating a colorful, pixelated melt against the vibrant blue backdrop.

Laut Google sind alle diese Videos von der Veo 2-KI erstellt und in keinem Pixel nachträglich bearbeitet worden. Für den letzten Schwung hatte man auch den jeweiligen Prompt veröffentlicht. Allerdings hat man nicht erwähnt, wie oft man diese Prompts abgefeuert hat und wie viele unpassende Videos vielleicht verworfen worden sind, bis es zu diesen Ergebnissen kam. Aber dennoch zeigt sich, wozu Veo 2 in der Lage ist. Denn gerade KI-Videos neigen laut Google häufig zu „Halluzinationen“ und zeigen Dinge, die nicht möglich oder logisch wären. Mit Veo 2 will man das deutlich reduzieren.

Die Nutzer erhalten mit Veo 2 volle Flexibilität und können beliebige Prompts eingeben, um ein gewünschtes Video zu erstellen. Dabei kann zusätzlich zum Inhalt auch, die Grundstimmung, die gewünschte Kameraeinstellung, das Genre, das Bildformat und einiges mehr eingestellt werden. Also ganz genauso, wie wir das schon den Bildgeneratoren kennen Veo 2 ist schon heute in der Lage, Videos mit einer Länge von einer Minute und 4K-Qualität zu erstellen.

[Google-Blog]

