Gemini: Google integriert Videogenerator Veo 2 in den KI-ChatBot – Abonnenten können jetzt Videos erstellen

Google spendiert dem KI-ChatBot Gemini wieder eine starke neue Funktion im medialen Bereich, auf die viele zahlende Nutzer sicherlich schon seit langer Zeit gewartet haben: Ab sofort ist es möglich, mit dem integrierten Videogenerator Veo 2 eigene Videos zu erstellen, die mit einer Laufzeit von zunächst acht Sekunden als perfekter Testballon für dieses Modell verwendet werden können.



Wir haben euch erst vor wenigen Wochen das neue KI-Videomodell Veo 2 ausführlich vorgestellt, das auf dem aktuellen Gemini-Modell basiert und dessen multimodale Fähigkeiten im Videobereich voll ausspielen soll. Dabei ermöglicht es Veo 2 laut Googles damaliger Ankündigung, realistische Videos zu erstellen, die auf eine verbesserte Objektdarstellung, physikalische Gegebenheiten und mehr basieren. Jetzt will man dieses Modell erstmals in der Breite anbieten.

Ab sofort haben alle zahlenden Gemini Advanced-Abonnenten im Rahmen des Google One AI Premium-Pakets die Möglichkeit, sich Videos direkt im Gemini-Chatfenster erstellen zu lassen. Dafür müsst ihr Gemini einfach nur auffordern, ein Video zu erstellen und die entsprechenden Informationen zum gewünschten Bewegtbild einfließen lassen. Ähnlich zu dem, wie das seit einiger Zeit mit dem integrierten Bildgenerator Imagen 3 für alle Nutzer möglich ist. Dabei gilt: Je länger und ausführlicher der Prompt, desto besser das Video.

Veo 2 ist noch leistungsfähiger als das Vorgängermodell und kann hochauflösende detailreiche Videos in Kinoqualität produzieren. Dementsprechend erhaltet ihr als Ergebnis stets ein HD-Video im Format 16:9. Das Modell versteht physikalische Gesetzmäßigkeiten und menschliche Bewegungen besser und ermöglicht so flüssige Charakter-Animationen. Als Ergebnis verspricht man authentische Szenen und eine verbesserte Detailgenauigkeit in einer Vielzahl von Themenbereichen und visuellen Stilen.

Weil die Videogenerierung eine enorme Rechenleistung benötigt, hat Google einige Begrenzungen eingebaut: Jedes Video kann nur maximal acht Sekunden lang sein, was normalerweise nicht einmal für Kurzvideos ausreicht, sondern eher als Teaser für das vollwertige Modell zu sehen ist. Außerdem gibt es ein nicht näher genanntes Limit für die Anzahl von erstellten Videos pro Monat. Kratzt ihr an der unbekannten Grenze, wird Gemini euch vorher informieren.

