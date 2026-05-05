Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das Mai-Update ist jetzt da

Einen Tag später als erwartet legt Google wieder für viele Smartphone-Nutzer nach und hat vor wenigen Minuten das Android-Sicherheitsupdate für den Monat Mai veröffentlicht. Auch diesmal gibt es eine kritische Sicherheitslücke, die man außerhalb der Reihe stopfen musste und das ansonsten eher übersichtliche Update füllt. Die Lücke gibt Angreifern umfangreiche Möglichkeiten und ist tatsächlich der einzige Fix in dieser Runde. Hier findet ihr alle Details.



Stets zu Beginn der ersten vollen Woche eines Monats veröffentlicht das monatliche Android-Sicherheitsupdate – mal am Montag, mal am Dienstag. Der Blick auf den Kalender zeigt uns, dass es diesmal wieder der Dienstag geworden ist und vermutlich wird das Pixel-Update noch heute Abend folgen. Das neue Update-System sieht eigentlich vor, dass nur noch alle drei Monate ein großes Sicherheitspaket veröffentlicht wird, während in den Monaten dazwischen (April und Mai) nur kritische Sicherheitslücken geschlossen werden. Das ist auch diesmal wieder der Fall.

So wie schon im April, gibt es auch im Mai eine kritische Sicherheitslücke, die nicht bis zum Mega-Rollout im Juni warten konnte. Die Lücke in der Systemkomponente konnte es Angreifern ermöglichen, zusätzlichen Code aus der Ferne auf die Geräte zu bringen und auszuführen. Das könnte soweit gehen, dass Angreifer ohne Eingreifen der Nutzer die Kontrolle über das Smartphone übernehmen könnten.

Die Sicherheitslücke in diesem Abschnitt könnte zur Ausführung von Remote-Code (proximal/adjacent) führen, da der Shell-Nutzer keine zusätzlichen Ausführungsberechtigungen benötigt. Für die Ausnutzung ist keine Nutzerinteraktion erforderlich.

Wie üblich hat Google zusätzlich das bereits bekannte Dokument veröffentlicht, in dem das Update-System erklärt wird und die Nutzer dennoch darum gebeten werden, stets die neueste Android-Version zu verwenden. Im nächsten Monat erwarten wir ein großes Update, das vermutlich wieder eine dreistellige Anzahl an Problemen beheben wird.

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Update für die Pixel-Smartphones?

So wie wir es mittlerweile gewohnt sind, lässt das Update für die Pixel-Smartphones noch auf sich warten. Dieses sollte im Laufe der nächsten Stunden veröffentlicht werden und weitere Probleme lösen oder vielleicht auch funktionelle Verbesserungen bringen. Nach wie vor ist das Thema Pixel Feature Drop für den Mai noch nicht vom Tisch, sodass wir heute und morgen noch gespannt warten können. Vielen Pixel-Nutzer wäre aber auch schon geholfen, wenn das Bootloop-Problem auf den Pixel-Smartphones zuverlässig und ohne Datenverlust behoben wird.

Wir werden euch hier im Blog natürlich zeitnah informieren, sobald das Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht worden ist. Trotz der gewohnten Verzögerung werden die Pixel-Smartphones auch weiterhin die ersten sein, die das monatliche Sicherheitsupdate erhalten. Ob Google dauerhaft beim neuen Update-System bleibt, das mittelschwere Lücken bewusst bis zu acht Wochen ungepatcht lässt, bleibt abzuwarten.

Security Bulletin: Android Security Bulletin Mai 2026 | Pixel Security Bulletin Mai 2026

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