Pixel-Smartphones: Update führt zu Bootloop – Immer mehr Nutzer berichten von schweren Problemen

Google versorgt alle Pixel-Smartphones regelmäßig mit monatlichen Updates, die die wichtigsten Sicherheitslücken schließen und Probleme beheben sollen – doch manchmal bringen diese auch neue Probleme mit sich. Bereits seit mehreren Wochen gibt es Berichte über ein Bootloop-Problem, das die Pixel-Smartphones unbenutzbar macht. Sowohl die Unbenutzbarkeit als auch Googles bisherige Reaktion sorgen für aufgebrachte Nutzer.



Derzeit gibt es eine wachsende Anzahl an Berichten, dass eines der letzten System-Updates für große Probleme auf den Pixel-Smartphones einiger Nutzer sorgt. Das März-Update (Build CP1A.260305.018) sorgt wohl dafür, dass die Smartphones unbrauchbar werden und damit einem sogenannten „Soft-Brick“) unterliegen. Das bedeutet, dass die Hardware zwar noch funktioniert, die Software aber jede Nutzungsmöglichkeit unterbindet. Es handelt sich um einen reinen Softwarefehler, bei dem die grafische Benutzeroberfläche abstürzt.

Nach der Installation des Updates booten die Geräte in einer Endlosschleife in den „Android Recovery“-Modus. Erreich das Pixel-Smartphone den Sperrbildschirm, bleibt das Display direkt nach der Eingabe des korrekten PINs dauerhaft schwarz. Das Problem könnte daher an der Entschlüsselung der Nutzerdaten liegen, doch das ist bisher nur Spekulation. Die Hardware im Hintergrund funktioniert wohl noch – Nutzer berichten, dass Eingaben auf dem Touchscreen registriert werden und sich die Kamera durch doppeltes Drücken der Power-Taste blind öffnen lässt. Es kann jedoch keine Verbindung zum PC (für eine Datenübertragung) hergestellt werden.

Die einzige bisher gangbare und in einigen Fällen erfolgreiche Lösung ist ein Factory Reset, also das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Doch das bringt bekanntlich einen vollständigen Datenverlust mit sich und ist daher für viele Nutzer keine Option. Google hat sich zumindest im Issue Tracker nur mit einem „won’t fix“ geäußert – was aber damit begründet wird, dass der Bug Report und die Diskussion an der falschen Stelle stattfinden.

Betroffen sind Nutzer aller Pixel-Generationen vom Pixel 6 bis zum Pixel 10 und auch von den a-Geräten, den Foldables und dem Pixel Tablet. Ob es in den nächsten Tagen ein Update mit Bugfix geben wird, lässt sich aufgrund von Googles bisher ausgebliebener Reaktion nicht sagen.

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[Google Issuetracker & vielen Dank an: Sebastian]

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