20 Jahre Google Translate: So hat alles begonnen, die häufigsten Übersetzungen und Sprachen (Statistiken)

Das Übersetzer-Tool Google Translate gehört mittlerweile zu den ältesten Produkten des Unternehmens und konnte vor wenigen Tagen bereits das 20-jährige Jubiläum feiern. Anlässlich dessen hat man auf zwei Jahrzehnte zurückgeblickt und einige interessante Einblicke in die Nutzung des Tools gegeben. Wir zeigen euch, wie alles begonnen hat, welche Sprachenpaare am häufigsten übersetzt werden und mehr.



In dieser Woche haben wir 20 Jahre Google Translate gefeiert, das anlässlich des runden Jubiläums eine starke neue Funktion erhalten hat. Aber man entwickelt nicht nur weiter, sondern blickt auch auf die letzten zwei Jahrzehnte zurück. Heute ist das Tool laut dem Unternehmen sehr viel mehr als ein einzelnes Produkt, denn durch tiefe Integrationen und flexible Möglichkeiten ist es ein Standardwerkzeug für das Sprachverständnis.

Google Translate ist am 28. April 2006 gestartet und war laut dem Blogbeitrag eines der ersten ML-Experimente aus den damaligen Google Labs, die es in ein finales Produkt geschafft haben. Damals, im Jahr 2006, basierte der Übersetzer noch auf statistischem maschinellem Lernen und war ein Schlüsselaspekt für die flüssige und natürliche Übersetzung mit dem Sprachmodell über Milliarden von Wörtern hinweg.

2016 hat man auf neuronale Netze umgestellt, um über die bisherigen Wort-für-Wort-Übersetzungen hinauszugehen. Damit hat man laut eigenen Angaben beweisen, dass Deep Learning global funktionieren und den Menschen wirklich helfen kann. Heute nutzt die KI leistungsstarke Gemini-Modelle und die jeweils neuesten Generationen der Tensor Processing Unit, um hilfreiche und leistungsfähige Übersetzungen zu bieten.









Die häufigsten Übersetzungen und Sprachpaare

Die meistübersetzten Wörter bzw. Satzfragmente seht ihr in obiger Infografik und zeigen, dass es vor allem die alltägliche Kommunikation und Kontaktaufnahme ist, die mit Translate übersetzt wird. Zu den am meisten übersetzten Sprachpaaren gehört Englisch-Spanisch, Englisch-Indonesisch oder auch Übersetzungen von Englisch in Portugiesisch, Arabisch und Türkisch. Englisch ist stets die am meisten verwendeten Ausgangssprache, was auch aufgrund automatischer Übersetzungen innerhalb von Chrome, YouTube und Co nicht ganz verwunderlich ist.

Einige interessante Statistiken

Google Translate hat heute mehr als eine Milliarde aktive Nutzer

Der Übersetzer unterstützt knapp 250 Sprachen und mehr als 60.000 Sprachpaare

In jedem Monat werden etwa 1 Billion Wörter von Google Translate übersetzt. Um diese Vorzulesen, würde man 12.000 Jahre benötigen

» 20 Jahre Google Translate: Der Übersetzer feiert runden Geburtstag – bringt neue Aussprache-Funktion (Video)

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