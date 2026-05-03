Google Maps: Die Nutzer machen den Unterschied – Einblicke in Bewertungen, Rezensionen und Community

Die Kartenplattform Google Maps ist in vielen Bereichen aktiv und spielt auch für Unternehmensprofile, Bewertungen und Rezensionen eine große Rolle. Jetzt hat Google nicht nur angekündigt, diesen Bereich zukünftig mit der Gemini-KI aufräumen zu wollen, sondern hat auch einige interessante Statistiken veröffentlicht. Einblicke zu Bewertungen und Unternehmensprofilen.



Wir hatten erst vor wenigen Tagen über Gemini in den Google Maps-Bewertungen berichtet und ich hatte kundgetan, warum den Google Maps-Bewertungen nicht getraut werden kann. Vielleicht wird sich das durch den Einsatz der Gemini-KI zukünftig wieder ändern, doch derzeit treiben sich noch viele ungute Akteure in diesem Bereich und die Google Maps-Community muss sehr häufig eingreifen. Jetzt gibt man interessante Einblicke.

Im Jahr 2025 wurden laut 1 Milliarde Google Maps-Bewertungen abgegeben, wobei leider nicht eindeutig erklärt wird, ob es sich um die reine Sternen-Vergabe oder Rezensionen handelt. Nicht alle Bewertungen waren vertrauenswürdig, denn gleichzeitig hat man 292 Millionen Bewertungen gelöscht, die aus diversen Gründen nicht stehenbleiben konnten. In den zuvor verlinkten Artikeln findet ihr viele Infos zu dieser Löschpraxis.

Die Community hat aber auch 80 Millionen Ortsdetails aktualisiert, wobei von Öffnungszeiten über Standorte bis zur Beschreibung vieles dabei sein konnte. Nahezu dieselbe Anzahl an Bearbeitungsvorschlägen musste man ablehnen: Es wurden 79 Millionen Änderungen abgelehnt. Um die Akteure dieses Bewertungs- und Änderungs-Spams das Leben schwer zu machen, wurden 782.000 Nutzerkonten gesperrt und insgesamt wurden sogar 13 Millionen Unternehmensprofile entfernt.

Viele dieser Eingriffe werden von Algorithmen automatisiert durchgeführt, anderes wird von den Google Maps Local Guides abgelehnt und in einigen Fällen kommt auch die nach vor bestehende Google Maps-Redaktion zum Einsatz, die das allein aber natürlich überhaupt nicht stemmen könnte. Bleibt abzuwarten, welchen Einfluss Gemini haben wird.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 27.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.