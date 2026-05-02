Android: WhatsApp erhält ein völlig neues Cloud-Backup – 2 Gigabyte als Alternative zu Google Drive (Teardown)

Zwischen dem populären Messenger WhatsApp und dem Cloudspeicher Google Drive gibt es seit vielen Jahren eine eher ungewöhnliche Verbindung – nämlich das Backup aller Konversationen in der Google-Cloud. Jetzt steht ein Update in den Startlöchern, mit dem sich das Backup stattdessen auf WhatsApp-Servern speichern lassen soll. Hier findet ihr alle Infos zur kommenden Funktion und deren Preisgestaltung.



Schon seit vielen Jahren gibt es die Möglichkeit, ein WhatsApp-Backup bei Google Drive abzulegen, was sich in den Einstellungen des Messengers recht einfach und ohne große Hindernisse festlegen lässt. Für einige Jahre war dieses Backup im Sinne des Kontingents kostenlos. Das bedeutet, dass der belegte Speicherplatz für das Backup nicht vom Google-Speicherplatz abgezogen wurde. Ermöglicht wurde das durch Zahlungen in unbekannter Höhe von Meta an Google. 2023 wurde das allerdings eingestellt, sodass der benötigte Speicherplatz vom Kontingent abgezogen wird.

Jetzt steht eine neue Backup-Funktion vor der Tür, die sich im Rahmen eines Teardowns gezeigt hat: Nutzer haben die Wahl, ob sie das Backup weiterhin bei Google (bei iOS in der iCloud) oder bei WhatsApp ablegen möchten. Rein funktionell dürfte das nach dem Rollout noch keinen Unterschied machen, doch ein Verbleib der Daten im Meta-Universum dürfte für viele Nutzer sicherlich die bevorzugte Variante sein.

Um den Nutzern das eigene Backup schmackhaft zu machen, will man diesen laut aktuellem Stand 2 Gigabyte Speicherplatz kostenlos anbieten. Während das Backup bei Google (Drive) vom verfügbaren Speicherplatz-Kontingent abgeht, lässt sich das bei der Nutzung der WhatsApp-Server einsparen. Dabei muss man allerdings bedenken, dass 2 Gigabyte nur für das Backup der Konversationen sehr viel Speicherplatz sind. Sobald auch die Medien in der Cloud gesichert werden sollen, also Bilder, Videos, Animationen und Sprachnachrichten, wird es je nach eigener Nutzung schnell eng.









Meta will WhatsApp-Abo einführen

Natürlich weiß man auch bei Meta, dass die Nutzer mit 2 Gigabyte nicht ganz so weit kommen werden. Daher will man ein neues WhatsApp-Abo einführen, dass den verfügbaren Backup-Speicherplatz für 99 Cent pro Monat auf 50 Gigabyte erweitern soll. Rechnen wir das auf den günstigsten Google One-Speicherplatz mit 1,99 Euro für 100 Gigabyte hoch, liegt man preislich gleichauf. Wohlgemerkt mit dem Unterschied, dass sich der Meta-Speicherplatz nach aktuellem Stand nur für WhatsApp nutzen lässt, während es bei Google für das gesamte Drive, Fotos und GMail nutzbar ist.

Mehr Flexibilität für das Abo?

Gut möglich, dass Meta mit einer solchen Backup-Funktion den Messenger nicht nur monetarisieren, sondern auch das Backup flexibler gestalten will. Ich wünsche mir persönlich seit langer Zeit die Möglichkeit, nur gewisse Konversationen inklusive derer Medien in der Cloud zu archivieren bzw. einzelne Konversationen davon auszuschließen. Während für das Google Drive-Backup oftmals ein größerer Rechenaufwand von WhatsApp betrieben werden muss, könnte das bei einem Backup in eigener Hand deutlich flexibler gelöst werden.

Ob und wann diese neue Funktion startet, lässt sich noch nicht sagen. Gut möglich, dass das Google-Backup eines Tages ausläuft und man die Nutzer zum eigenen Angebot drängt. Aus monetärer Sicht wäre das nachvollziehbar.

[WhatsApp Beta Info]

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.