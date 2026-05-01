Gemini Update: Starke Updates für Google Maps, Home, Google TV, Ersatz für Fitbit, Import und Personalisierung

Der April ging mit einer sehr starken Gemini-Woche zu Ende und hat uns viele Neuerungen sowie Ankündigungen gebracht, auf die wir noch einmal zurückblicken wollen: Es gab große Verbesserungen bei Google Maps, Google Home und Google TV, die Fitbit-Kategorie wird übernommen, Gemini wird persönlicher und noch sehr viel mehr. Das und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Wir starten mit dem Rückblick auf eine vollgepackte letzte April-Woche in den Mai, die uns neue Personalisierungen für Gemini gebracht hat, einen ganz neuen Import, Berichte über Android XR und Fitbit, neue Kooperationen und mehr. Wir berichten aber auch über eine tiefe Integration in Google Home, Google TV und Google Maps. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini in Google Maps

Gemini zieht tiefer in Google Maps ein und soll einige Vorteile für die Kartenplattform bringen. Jetzt lassen sich mit Nano Banana Streetview-Fotos erstellen sowie Videos mit Veo und auch in den Bewertungen sowie Rezensionen soll das KI-Modell so weit aufräumen, dass es wieder heimeliger wird.

» So wird Gemini jetzt tiefer in Google Maps integriert

Gemini ersetzt Fitbit?

Die Marke Fitbit steht bei Google zwar vor einem Neustart, aber dennoch auch unter Druck. Man wird von anderen Google-Marken regelrecht umzingelt, wobei vor allem Gemini einen Ersatz für Fitbit bieten könnte. Wir zeigen euch, welche Entwicklungen es derzeit in diesem Bereich gibt.

» Fitbit vor dem Aus – Gemini steht in den Startlöchern









So wird Gemini in Unternehmen genutzt

Viele große Unternehmen verraten jetzt, wie sie Gemini einsetzen. Das ist eine langte Liste von Top-Unternehmen, die mal mehr und mal weniger relevant auf Gemini setzen. Eine interessante Auflistung mit weit über eine 1000 Einträgen.

» Große Unternehmen zeigen, wie sie Gemini verwenden

Gemini verschwindet aus Android Auto

Viele Android Auto-Nutzer wundern sich in diesen Tagen über ein verschwundenes Gemini. Stattdessen werden sie vom Google Assistant begrüßt, der eigentlich schon abgelöst ist. Wir zeigen euch, wie ihr dieses Problem sehr einfach in den Griff bekommen könnt.

» Gemini ist plötzlich aus Android Auto verschwunden

Google Home erhält großes Gemini-Update

Google Home erhält ein Upgrade der Gemini-Funktionen, das viele neue und optimierte Möglichkeiten enthält. So wird die Kameraauswertung deutlich umgebaut, strukturierter und detaillierter. Aber auch das Medienstreaming wird in der jüngsten Update-Welle bedacht und bringt neue Möglichkeiten.

» Google Home erhält großes Gemini-Update für Medien und Kamera

Gemini startet Personalisierung

Gemini startet eine große Welle für die Personalisierung. Der KI-ChatBot kann jetzt auf vergangene Konversationen zurückblicken, sich Informationen daraus ziehen, diese speichern und den Nutzer bei Bedarf besser als zuvor kennenlernen. Diesen Bereich dürfte man recht schnell weiter ausbauen.

» Gemini erhält starke neue Personalisierungsfunktion









Google investiert in Anthropic

Google baut den Anteil an Claude-Betreiber Anthropic weiter aus. Der bisherige Anteil von über 14 Prozent wird um weitere 10 Milliarden Dollar und perspektivisch um 40 Milliarden Dollar ausgebaut.

» Gemini & Claude? Google investiert in Anthropic

Gemini beim US-Militär

Das haben viele Google-Mitarbeiter befürchtet, aber dennoch hat man es in dieser Woche bekannt gegeben: Die Gemini-KI wird der US-Regierung, dem US-Militär und dem Pentagon in erweitertem Umfang zur Verfügung gestellt – und das ohne größere Grenzen und auch ohne eine Veto-Möglichkeit seitens Google. Es ist eine weite Kooperation, die überraschend umfangreich ausfällt und an den kritisierten ChatGPT-Vertrag erinnert.

» Google stellt Gemini für US-Militär zur Verfügung

Gemini sortiert eure Kleidung in Google Fotos

Die Gemini-KI startet in Google Fotos und soll sowohl Kleidungsstücke als auch Schmuck der Nutzer erkennen, kategorisieren, katalogisieren und sogar für die Zusammenstellung anbieten. Wer möchte, kann das fertige Outfit direkt virtuell anprobieren. Schaut euch diese beeindruckende Funktion einmal im Video an.

» Gemini sortiert jetzt eure Kleidung in Google Fotos

Gemini erhält neue Importfunktionen

Gemini erhält eine neue Importfunktion, mit der sich alle Konversationen und wichtigen Informationen von anderen KI-ChatBots übernehmen lassen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

» Inhalte aus ChatGPT & Co lassen sich jetzt in Gemini importieren









Google TV erhält großes Gemini-Update

Google TV erhält ein sehr umfangreiches Gemini-Update, das viele neue Funktionen bringt. Man integriert die Google Fotos-KI, den Bildgenerator Nano Banana, den Videogenerator Veo und sehr viel mehr. Das ist ein großer Schwung, mit dem der Fernseher auch abseits des Medienstreamings gemeinsam mit der Familie genutzt werden soll.

» Gemini bringt sehr viele neue Funktionen zu Google TV

Gemini startet in Android Automotive

Nach dem breiten Start von Gemini in Android Auto nimmt man jetzt auch Android Automotive und Google Built-in in Angriff. Der KI-ChatBot startet in den Auto-Betriebssystemen und soll dort im Laufe der nächsten Monate den Google Assistant ersetzen.

» Google bringt Gemini jetzt auch zu Android Automotive

Letzte Aktualisierung am 30.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.