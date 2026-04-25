Google Maps & Gemini: Streetview-Aufnahmen in Nano Banana und Veo + Aufräumen bei den Bewertungen

Auch innerhalb der Kartenplattform Google Maps gibt es erste Integrationen von Gemini, die auf dem umfangreich vorhandenen Datenmaterial aufbauen sollen. In dieser Woche wurden gleich zwei neue Gemini-Funktionen angekündigt, die sowohl qualitativ als auch visuell neue Möglichkeiten im Zusammenspiel mit der Kartenplattform bringen sollen.



Eigentlich wären die beiden Produkte Google Maps und Gemini eine echte Traumpaarung: Das eine verfügt über unglaublich große Datenmengen, die zum überwiegenden Teil auch noch exklusiv sind und das andere kann gar nicht genug Datenströme zur Auswertung bekommen. Längst kann Gemini auf Google Maps zugreifen und Dinge wie die Navigation steuern, Ortsinformationen abfragen und mehr. Jetzt gibt es zwei neue Integrationen, die zunächst eher im Hintergrund agieren.

Gemini überwacht Bewertungen

Die Bewertungen gehören sicherlich zu den größten Baustellen von Google Maps und es wird nicht einfach sein, endlich Beruhigung in diesen Bereich zu bekommen. Das große Problem sind Spam-Bewertungen, Ein-Stern-Bewertungen als Form von Erpressung oder gegenüber Konkurrenten, aber auch geflutete Bestbewertungen. Und das sind nur die gravierendsten Dinge, die man nicht in den Griff bekommt. Allen voran die Möglichkeit zum Löschen ist ein Problem.

Jetzt setzt man Gemini darauf an und will die KI umfangreich prüfen lassen, bevor Bewertungen und Rezensionen veröffentlicht werden. Das ist längst nicht der einzige Ansatz, doch Gemini könnte sicherlich nach einer Zeit größere Auswirkungen haben und hoffentlich Zuverlässigkeit und Qualität verbessern.

» So soll Gemini die Google Maps-Bewertungen aufräumen









Gemini Nano Banana erstellt Streetview-Szenen

Die Gemini-KI kann jetzt über eine neue Maps-Plattform auf die Streetview-Bilder zugreifen. Dadurch wird es möglich, die Aufnahmen für die Mediengenerierung zu verwenden und somit Szenerien in der echten Welt spielen zu lassen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ein Bild mit Nano Banana oder ein Video mit verstellt wird. Die Algorithmen sorgen dafür, dass stets perfekte Aufnahmen und Winkel zum Einsatz kommen, sodass die Ergebnisse überzeugend wirken.

Das Tool ermöglicht es Unternehmen, KI-Visualisierungen zu erstellen, die auf den realen Details von Google Streetview basieren. Die Gemini-KI in Kombination mit den Streetview-Aufnahmen sorgt dafür, dass die erstellten Grafiken, Animationen oder Videos perfekt in Szene gesetzt sind und ein weitgehend reales Bild entsteht. Im obigen Beispiel könnt ihr sehen, wie ein Flugobjekt vor dem Washington Arche abhebt.

» Alle Infos zu Streetview-Aufnahmen in den Gemini-Generatoren

Letzte Aktualisierung am 20.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.