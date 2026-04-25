Android 17: Googles neues Betriebssystem kommt – das sind die wichtigsten Neuerungen (Galerie)

Google ist durch die Vorabversionen geflogen und wird schon sehr bald die finale Version von Android 17 veröffentlichen. Im Laufe der vier Betas gab es eine ganze Reihe von Neuerungen, die in Kürze auf den Pixel-Smartphones vieler Nutzer ankommen werden. In diesem Artikel fassen wir alle Neuerungen zusammen, die sich seit der ersten Version im Betriebssystem gezeigt haben.



Google hatte bereits vor längerer Zeit angekündigt, die Android-Entwicklung weiter beschleunigen zu wollen und mit Android 17 hat man das eindrucksvoll bewiesen: Innerhalb von gerade einmal zwei Monaten hat man vier Beta-Versionen veröffentlicht und ist damit regelrecht durch die Versionen gesaust – ganz anders als in den Beta-Programmen der Jahre zuvor. Oft zog es sich über sechs Monate, zum Teil über acht Monate. Bei Android 17 hingegen werden es von der ersten Beta bis zur finalen Version gerade einmal drei Monate gewesen sein.

Weil man vor wenigen Tagen bereits die Android 17 QPR1 Beta 1 veröffentlicht hat und offensichtlich intern weitergezogen ist, rechnen wir mit keinerlei weiteren Android 17-Vorersionen mehr. Auch Google selbst hatte bestätigt, dass die vierte Beta die letzte sein wird. Passend dazu wird man bereits am 12. Mai zum großen Android-Event laden, das sicherlich mit dem finalen Startschuss des neuen Betriebssystems beginnt. Man lädt zur Android Show I/O Edition.

Schauen wir uns doch einmal an, welche Neuerungen es in den letzten drei Monaten im Betriebssystem gegeben hat. Wir haben sie euch natürlich allesamt zeitnah hier im Blog präsentiert, doch kurz vor dem Ende des Beta-Programms wird es Zeit für einen Rückblick. Das eine oder andere ist sicherlich schon wieder in Vergessenheit geraten und kann an dieser Stelle in Erinnerung gerufen werden.









Neues Google-Widget auf dem Homescreen

Das Google-Widget auf dem Homescreen hat sich immer wieder verändert, hat neue Anpassungsmöglichkeiten erhalten und auch einige davon verloren. Jetzt zeigt sich wieder eine neue Variante, die die Icons umbaut, eine neue Form der Transparenz und auch die Einfärbung ermöglicht. Einiges davon wurde schon länger getestet und scheint jetzt praktisch final zu sein. Die Standardleiste entspricht jetzt eher der anpassbaren Version aus Android 15.

Neben dem Icon für die Sprachsuche und Lens lässt sich ein weiteres hinzufügen und von den Nutzern anpassen. Standardmäßig kommt dafür das Icon für den KI-Modus zum Einsatz.

Neue Gemini-Animation

Die displayfüllende Animation zum Start von Gemini kommt nicht mehr nur beim Aufruf des KI-ChatBot über den Power-Button zum Einsatz, sondern auch beim Start per Swipe aus der Ecke. Das gilt sowohl für das bunt umrandete Eingabefeld am unteren Rand als auch die Umrandung des Displays. Dies soll signalisieren, dass Gemini auch auf den Displayinhalt zugreifen kann.

Übersichtlichere Einstellungen

Die Auflistung der Einstellungen wurde erst mit Android 16 überarbeitet und mit Android 17 steht erneut der Umbau an: Jetzt ändert sich nichts an der Struktur, sondern man nimmt etwas Whitespace heraus. Wie ihr auf den vergleichenden Screenshots sehen könnt, wirkt es genauso übersichtlich, aber es passen mehr Einträge auf eine Seite. Der rechte Screenshot zeigt die neue Variante.

Größeres Icon für die Helligkeit

Das Icon im Helligkeitsregler ist jetzt größer und zeigt sich spiegelverkehrt.









Dunkleres Icon für den Standortzugriff

Das Icon bzw. der Indikator für den Standardzugriff ist dunkler gestaltet. Das ist nur ein Detail, dürfte aber dafür sorgen, dass dieses etwas besser als bisher ins Auge springt und den Nutzer entsprechend hinweisen kann.

Neues Icon in der Lautstärkeregelung

Auch in der Lautstärkeregelung gibt es ein neues Icon. Statt auf die drei Punkte zu setzen, bei denen die Nutzer wohl eher ein Menü erwarten würden, gibt es jetzt das bekannte Anpassen-Icon. Dieses führt wie gewohnt zum selben Ziel der Anpassungsmöglichkeiten rund um die Lautstärke. Das Icon entspricht nun mehr dem, was den Nutzer nach dem Tap erwartet.

Konten und Backup werden kombiniert

Es gibt einen Umbau in den Einstellungen: Der bisher in der ersten Kategorie gelistete Eintrag für das Backup zu findende Eintrag für das Backup oder das Übertragen von Daten sowie der Eintrag für Passwörter, Passkeys und Konten wird kombiniert. Jetzt finden sich all diese Einstellungen zentral in der Kategorie „Konten und Backup“.

Neue Privatsphäre-Indikatoren

Die Indikatoren für die Privatsphäre werden überarbeitet. Die oben rechts positionierten kleinen Icons für die Information für Kamera-, Mikrofon- oder Standortzugriff sind nun deutlich kleiner und werden auch nicht mehr gruppiert. Auf den rechten Screenshots seht ihr die neue, links daneben die alte Variante.









Satellitenempfang umschalten

In den Schnelleinstellungen gibt es jetzt die Möglichkeit für das schnelle Umschalten des Satellitenempfangs sowie zum Aufruf der Optionen für diesen Bereich. Außerdem informiert das Tile über den aktuellen Status.

Rolle Rückwärts bei der Pixel-Suchleiste

Umbau bei der Google-Suchleiste: Bei allen Nutzern zeigt sich wieder die alte Leiste. Ob das ein Versehen ist oder die erste Beta nur ein gescheiterter Test war, lässt sich noch nicht sagen.

App-Bubbles

Die neuen Android App-Bubbles spielen eine wichtige Rolle beim Multitasking, sowohl auf Geräten mit kleinem als auch großem Display. Jetzt hat Google diese offiziell angekündigt und zeigt, wie diese in der Taskleiste am unteren Rand in der rechten Ecke positioniert sind bzw. aufgerufen werden können.

Kontaktauswahl

Die Kontaktauswahl wurde in puncto Privatsphäre überarbeitet. Apps können nun ohne Berechtigung die Kontaktliste anzeigen und den Nutzer eine oder mehrere Personen auswählen lassen. Die Darstellung erfolgt über das Android-System, während die Apps nur Zugriff auf die jeweils ausgewählte Person erhalten.









EyeDropper

Die neue EyeDropper API ermöglicht es App-Entwicklern jetzt, auf bestimmte Punkte im dargestellten Displaybild zuzugreifen. Sie können einzelne Punkte anfordern und deren Farbwert abrufen, ohne eine Berechtigung für den Zugriff auf das gesamte Display einzufordern. Auch das soll eine Erleichterung bei den Berechtigungen bringen, ohne dass der Funktionsumfang eingeschränkt werden muss.

Dark Theme für einzelne Apps

In den Einstellungen lässt sich ein erweiterter Dark Mode für einzelne Apps festlegen. Dieser soll die dunklen Oberflächen ausweiten, kann aber auch zu Probleme führen, sodass es sich auf App-Ebene wieder deaktivieren lässt.

Neue Suchleiste im Pixel Launcher

Die Suchleiste im Pixel Launcher wird ein weiteres Mal umgebaut und ermöglicht es jetzt wieder, ein drittes Icon bei Bedarf auszuwählen und als erstes Icon in die Leiste einzufügen.

Neue Oberfläche für Standortzugriff

Das Overlay für die Freigabe auf den Standort wurde verändert. Die Buttons für die Auswahl der Freigabe bleiben gleich, doch die Darstellung verändert sich von einer Rundung in ein Quadrat mit abgerundeten Ecken.









Neue Umschalter für Wifi und Mobile Daten

Die Umschalter für WLAN und Mobile Daten sind jetzt wieder vollständig voneinander getrennt und können einzeln in den Schnelleinstellungen gezeigt werden. Darauf haben viele Nutzer seit mehreren Betriebssystem-Generationen gewartet.

Lautstärke-Regelung für Sprachassistenz

Es gibt eine neue Lautstärkeregler-Kategorie für Sprachassistenten. Mit zunehmender Verbreitung der Sprachassistenz sowie dem stärkeren Einzug von Gemini ist das sicherlich etwas, das benötigt wird.

App Bubbles sind jetzt nutzbar

Die App Bubbles sind jetzt für alle Nutzer freigeschaltet und können mit allen Apps verwendet werden.

Fotopicker mit 16:9

Der Fotopicker kann von App-Entwicklern nun optional Bilder im 16:9-Format zu zeigen, statt wie bisher nur im 1:1-Format.









Neue Oberfläche für Screen Recorder

Der Videorekorder für die Bildschirmaufnahme wurde neu gestaltet, so wie ihr das auf obigen Screenshots sehen könnt.

App-Namen ausblenden

Das ist ein interessanter Schritt, der für viele Nutzer hilfreich sein könnte: Der Pixel Launcher ermöglicht es, die App-Bezeichnung auf dem Homescreen auszublenden. Es bleiben nur die App-Icons bestehen. Im App Drawer bleiben die Bezeichnungen auch weiterhin bestehen.

Bild speichern kehrt zurück

Kürzlich wurde die Möglichkeit entfernt, ein Bild aus dem Teilen-Dialog heraus zu speichern. Jetzt kehrt diese Funktion wieder zurück, wie ihr auf dem rechten Screenshot sehen könnt.

Neues Android 17 Easteregg

Jede Android-Version bringt ihr eigenes Easteregg mit und jetzt zeigt es sich auch in Android 17. Es handelt sich um einen an den Rändern gepunkteten Kreis, der der Form des Android 17-Logos entspricht. Sobald alle Punkte verbunden sind, egal in welcher Reihenfolge, erscheint das Logo. Ein Spiel scheint es nicht zu geben.









Fingerabdruckscanner per Button schließen

Der Dialog für den Fingerabdruckscanner lässt sich jetzt nur noch per Schließen-Button ausblenden und nicht mehr durch Tippen außerhalb des Bereichs. Das dürfte den Komfort erhöhen und die versehentlichen Schließungen verhindern.

Keine Benachrichtigungen

Wenn es keine Benachrichtigungen gibt, wird dies nun in der Systemoberfläche positiver dargestellt: Statt „Keine Benachrichtigungen“ gibt es jetzt den Hinweis „Alles gelesen“ inklusive eines Pokal-Icons. Das ändert nichts an der Funktion, nimmt aber vielleicht rein psychologisch etwas Druck aus den Benachrichtigungen heraus.

—

Google dürfte die finale Version von Android Anfang bis Mitte Mai veröffentlichen. Wir rechnen mit einem Release am 12. Mai, dem Datum der Android Show. Das Mai-Update steht allerdings schon eine Woche zuvor an, sodass es auch gut möglich ist, dass wir Android 17 eine Woche zuvor erhalten und sich nur der Rollout oder die Freischaltung einiger Funktionen um einige Tage verzögert.

Letzte Aktualisierung am 23.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.