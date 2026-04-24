Gemini Update: Viele neue Integrationen, Smart Home Upgrade, beeeindruckende Visualisierungen und mehr

Und schon wieder geht eine vollgepackte Gemini-Woche vorüber, die uns viele neue Integrationen in bestehende Produkte gebracht hat und die Reichweite von Gemini weiter extrem stärken soll: Es gibt gleich zwei neue Google Maps-Anbindungen, man startet Google Workspace Intelligence, es gibt ein wichtiges Smart Home-Upgrade, wir geben einige Tipps und mehr. Das und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Die dritte Gemini-Woche im April ist vorübergegangen und hat uns wieder viele wichtige Ankündigungen gebracht, über die wir natürlich wie gewohnt zeitnah berichtet haben. Dazu gehören Integrationen in Google Maps, Nano Banana, in Android Auto, in die Suchmaschine, in Workspace und mehr. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini erweitert Android Auto

In Android Auto gibt es einen gut versteckten Bereich, mit dem sich Gemini-Verknüpfungen auf dem Homescreen der Infotainment-Plattform ablegen lassen. Das gibt allen Nutzern die Möglichkeit, einen Schwung von Prompts anzulegen, die auf Knopfdruck ausgeführt werden können.

» Mit dieser versteckten Gemini-Funktion lässt sich Android Auto erweitern

Beeindruckende Visualisierungen mit Gemini-KI

Die Gemini-KI kann jetzt beeindruckende interaktive Visualisierungen erstellen. Dazu muss lediglich der Wunsch eingegeben werden und Gemini wird ein Konzept erstellen, das sofort in die Tat umgesetzt wird. Die Visualisierungen wissen zu beeindrucken und können das Verständnis von neuen Themen massiv beschleunigen.

» Gemini erstellt jetzt interaktive Visualisierungen









Google Search Live Tipps

Google hat Search Live für alle Nutzer gestartet und gibt jetzt einige Tipps, wie sich das Tool verwenden lässt.

» Google Gemini gibt fünf Tipps zur Nutzung von Search Live

Gemini Live bekommt neue Oberfläche

Gemini Live bekommt unter Android eine neue Oberfläche, die sich recht deutlich vom bisher verwendete Design abhebt.

» Gemini Live bekommt neue Oberfläche ohne Animation

Gemini for Home mit durchgängigen Antworten

Mit Gemini for Home lassen sich jetzt durchgängige Konversationen führen, die sich irgendwo zwischen der ständigen Ansprache und der Live-Komponente positionieren.

» Google Home mit Gemini unterstützt jetzt durchgängige Konversationen

Gemini in Google Maps für Bewertungen

Gemini in Google Maps soll jetzt die Bewertungen durchforsten und Betrug frühzeitig erkennen.

» Gemini räumt die Google Maps-Bewertungen auf

Gemini in Google Chrome manipuliert Bilder

Wir wissen noch nicht, was das werden soll, aber die Richtung ist sicherlich bedenklich: Gemini in Google Chrome soll schon bald Originalbilder aus dem Web durch eine KI-Kopie austauschen können.

» Gemini in Google Chrome soll Bilder manipulieren

Neuer Gemini-Chip für Supercomputer

Google hat einen neuen Superchip vorgestellt, der Gemini noch mehr Power verleihen soll. Mit dem Tensor der achten Generation konzentriert man sich auf den Supercomputer-Bereich.

» Google präsentiert neuen Gemini-Chip für Supercomputer









Google Workspace Intelligence

Analog zur vor einigen Wochen fast-weltweit gestarteten Personal Intelligence startet man jetzt das Pendant für die Business-Welt: Mit Google Workspace Intelligence lassen sich die Daten aus allen Workspace-Anwendungen zusammenführen, sodass Gemini darauf zugreifen und im Sinne des Nutzers handeln kann. Damit sollen sich viele Dinge automatisieren lassen und sogar der persönliche Stil des Nutzers beachtet werden.

» Google startet Workspace Intelligence für Datenzusammenführung

Gemini nutzt Streetview-Bilder

Gemini Nano Banana sowie der Videogenerator Veo können jetzt Bilder erstellen, die eine echte Streetview-Aufnahme als Hintergrund verwenden. Die Streetview-Algorithmen sorgen dafür, dass das Bildmaterial korrekt wiedergegeben wird. Schaut euch einmal das Beispiel im verlinkten Artikel an – ganz beeindruckend.

» Gemini Nano Banana erstellt Bilder auf Basis von Google Maps Streetview

Letzte Aktualisierung am 23.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.