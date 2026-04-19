Android: So könnt ihr den neuen KI-Begleiter Search Live jetzt nutzen – Google Gemini gibt 5 Tipps (Videos)

Google hat erst in diesem Monat das neue Produkt Google Search Live in vielen weiteren Ländern gestartet, darunter Deutschland, das die Suchfunktion und dessen Möglichkeiten massiv erweitert. Jetzt hält man für alle interessierten Nutzer fünf Tipps bereit, wie sich das Tool verwenden lässt, welche Bereiche sich damit besser als bisher abdecken lassen und was erstmals überhaupt möglich ist.



Die Google-Suche verändert sich durch die KI nicht nur inhaltlich und funktionell, sondern bietet auch in der Herangehensweise völlig neue Möglichkeiten. Mit dem neuen Search Live lässt sich jetzt eine Konversation mit der Google-KI führen, die in natürlicher Sprache ablaufen und keinerlei Regeln folgen muss. Beschreibt euer Problem oder eure Frage so umfangreich wie gewünscht, hört die KI-Antwort, unterbrecht diese bei Bedarf und führt eine echte Konversation.

Wir haben euch vor wenigen Tagen bereits gezeigt, wie sich das neue Google Search Live optimal verwenden lässt und wie ihr diesen Modus starten könnt. Wer erst einmal an dieser Stelle angekommen ist und das Tool ausprobiert hat, wird zunächst vermutlich nicht viel damit anzufangen wissen. Das kann sich recht schnell ändern, wenn die Möglichkeiten erst einmal verinnerlicht sind und der KI-Begleiter mehrfach genutzt worden ist.

Damit ihr nicht zu viel herumexperimentieren müsst, gibt Google jetzt fünf starke Tipps für den Einsatz von Search Live im Alltag. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten: Sie umfassen das Erkunden der Umgebung, das Ausprobieren von ganz neuen Hobbys, die immer wieder im Marketing beworbene Unterstützung bei der Fehlersuche oder auch das Erwecken von Schulprojekten. Und selbst für das Meistern von Spieleabenden steht die KI noch bereit.









Ein neues Hobby ausprobieren

Mit der Google-KI könnt ihr neue Themen lernen und Hobbys ausprobieren – etwa die Zubereitung eines guten Matcha. Search live kann dafür als persönlicher Experte an eurer Seite stehen: Richtet die Kamera auf das Equipment eures Matcha-Sets und fragt, wofür die einzelnen Werkzeuge verwendet werden. Oder lasst euch schnell beraten, was ihr am besten verwenden sollt, wenn ihr beispielsweise nach Milchalternativen für euren Matcha Latte sucht.

Die Umgebung auf Reisen erkunden

Stellt euch vor, ihr seid im Urlaub und macht euch gerade im Hotel fertig, um anschließend die Stadt oder die Umgebung zu erkunden. Mit Search Live könnt ihr euch jetzt freihändig über die lokalen Highlights unterhalten oder die Route besprechen, während ihr zum Beispiel eure Tasche packt oder euch mit Sonnencreme eincremt. Seid ihr bereits unterwegs, könnt ihr spontan nach Museen in der Nähe fragen oder die Kamera auf Sehenswürdigkeiten richten, um Fragen zu stellen oder mehr zu erfahren.

Hilfe bei der Fehlersuche

Wenn ihr Probleme bei der Einrichtung eines Heimkinosystems (oder anderer Elektronik) habt, könnt ihr euch von Search Live ganz unkompliziert helfen lassen. Haltet die Kamera einfach auf die Geräte und fragt, welches Kabel wohin gehört. Ihr müsst weder die Marke noch das Modell eures Fernsehers manuell eingeben. Auch nach verschiedenen Kabeltypen und deren Bezeichnung müsst ihr dank des Kamerazugriffs nicht suchen. Denn die Suche versteht den visuellen Kontext und liefert euch die gewünschten Informationen, mit der Option, Folgefragen zu stellen oder relevante Webseiten im Web zu besuchen.









Schulprojekte zum Leben erwecken

Möchtet ihr eurem Sechstklässler beim Lernen helfen? Wenn ihr zu Hause ein Projekt aufbaut, wie das berühmte Elefantenzahnpasta-Experiment, könnt ihr die Suche als KI-gestützten Lernpartner nutzen. Die Google-KI erkennt die chemischen Reaktionen, während sie stattfinden, und ihr könnt die Suche bitten, die zugrunde liegende Wissenschaft zu erklären – oder euch Links zu weiteren spannenden Experimenten geben lassen.

Den Spieleabend meistern

Vielleicht seid ihr gerade in einer Ferienwohnung und möchtet mit eurer Familie oder Freunden ein Brettspiel spielen, das ihr noch nicht kennt. Anstatt jede Schachtel einzeln herauszuholen und die Beschreibungen zu lesen, fragt einfach nach allen Spielen gleichzeitig und lasst euch beraten, welches am besten für eure Gruppe geeignet ist.

» Android: Google startet Search Live für alle Nutzer – so könnt ihr den KI-Begleiter jetzt optimal nutzen (Galerie)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 16.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.