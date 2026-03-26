Android & Gemini: Google startet Search Live weltweit für alle Nutzer – ein interaktiver KI-Begleiter (Video)

Google hat die Suche schon vor längerer Zeit mit dem KI-Modus ausgestattet und jetzt wird dieser um eine neue Live-Komponente erweitert, die multimodale Gespräche ermöglicht. Ab sofort steht Search Live weltweit für alle Nutzer zur Verfügung, um interaktive Unterhaltungen sowohl in Form von Sprache als auch Bild und Video mit der Gemini-KI zu führen.



Google macht einen großen Schritt mit der Gemini-KI für Android und will jetzt mit einem neuen Produkt dafür sorgen, dass diese noch allgegenwärtiger wird, als sie bisher bereits ist: Mit dem neuen Angebot Search Live startet man eine ganz neue Komponente im KI-Modus der Google-App, die interaktive Unterhaltungen sowohl in Form von Sprache als auch bei Bedarf per zugeschalteter Kamera ermöglicht.

Search Live ist laut der Ankündigung für die Momente gedacht, in denen die Nutzer sofortige Hilfe benötigt und das Tippen einer Suchanfrage einfach zu lange dauern würde. So lassen sich Fragen zu Dingen stellen, die sich direkt vor euch befinden. Als Beispiel nennt Google, dass ihr die Kamera auf einen Sessel vor euch richten und die KI befragen könnt, wie sich dieser am besten neu mit Stoff beziehen lässt. Die Anfrage wäre auch nur per Sprache möglich, doch der zusätzliche visuelle Kontext hilft der KI dabei, passende Informationen zu liefern. Es bietet sowohl Tipps als auch weiterführende Links aus dem Web an.

Search Live ist ein Bestandteil des KI-Modus der Google-Suche, kann aber auch aus Google Lens heraus gestartet werden und konkurriert rein funktionell nahezu vollständig mit Gemini Live. Bisher wurde es nicht angekündigt, doch es ist zu vermuten, dass Gemini Live als eigenständiges im Zuge dieses neuen Angebots eingestellt werden wird und nur noch als Unterbau dient. Im folgenden Video könnt ihr das neue Tool im Einsatz sehen.









So lässt sich Search Live starten

Öffnet die Google App auf Android oder iOS.

Tippt auf das Live-Symbol unter der Suchleiste.

Stellt eure Frage laut, um eine hilfreiche Audio-Antwort zu erhalten.

Anschließend könnt ihr das Gespräch mit Rückfragen fortsetzen oder über weiterführende Links zu Webseiten tiefer in das jeweilige Thema eintauchen.

Die Erweiterung des KI-Modus basiert auf dem brandneuen Sprach- und Audiomodell Gemini 3.1 Flash Live, das mit diesem Tool am heutigen Tage Premiere feiert. Es ermöglicht natürlichere Dialoge als die Vorgänger und ist von Grund auf multilingual konzipiert. Das bedeutet, dass die Nutzer in ihrer bevorzugten Sprache sprechen können und die KI sich dementsprechend automatisch anpassen wird. Auch ein Sprachwechsel innerhalb einer Konversation ist möglich.

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