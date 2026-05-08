Google Health Premium: Neues Google-Abo kommt – alle Infos zum KI-Nachfolger von Fitbit Premium (Galerie)

Google stellt sich im Bereich der Gesundheit und Fitness noch einmal ganz neu auf und hat neben den neuen Produkten und Apps jetzt auch das Abo Google Health Premium vorgestellt. Dabei handelt es sich um den KI-Nachfolger von Fitbit Premium, der schon in wenigen Tagen zu einem monatlichen Preis von ganzen 8,99 Euro starten soll. Jetzt hat man umfangreich verraten, was alles darin steckt.



Google hat gestern Nachmittag den neuen Fitnesstracker Fitbit Air offiziell vorgestellt und auch die neue App Google Health für einen baldigen Start angekündigt. Neben der Hardware und der Plattform gibt es aber noch ein weiteres Produkt, das den funktionellen Umfang deutlich erweitern und Gemini ins Boot holen soll: Das neue Abo Google Health Premium.

Die neue Plattform Google Health ist der neue Gesundheitscoach, mit dem die Nutzer alle aufgezeichneten Vital- und Fitnessdaten auswerten können. Entscheidet man sich zusätzlich für ein Abo, bietet Google Health Premium Fitness-, Schlaf- und Gesundheitscoaching, das sich den Bedürfnissen der Nutzer anpassen soll. Der Google Health Coach, der ebenfalls Bestandteil des Abos ist, wird auf Gemini-Basis persönliche und auch proaktive Unterstützung für mehr Wohlbefinden liefern. Der Coach soll Fitnesspläne ausarbeiten, diese dynamisch an die Umstände und bisherigen Leistungen anpassen.

Es lassen sich Ziele setzen, die Gemini-KI wird diese überwachen, hilfreiche Tipps geben und bei Bedarf auch bei den Zielen oder dem Trainingsumfang nachjustieren. Das gilt sowohl für die Fitness als auch die Gesundheit, für das Zyklustracking und auch den gesunden Schlaf. In den folgenden Videos könnt ihr euch ansehen, welche Leistungen der Health Coach mit einem aktiven Premium-Abo bieten soll.









Fitness

Schlaf

Gesundheit

Zyklustracking









Das Abo Google Health Premium schlägt mit monatlich 8,99 Euro zu Buche und hat damit denselben Preis wie das bis jetzt angebotene Fitbit Premium – bei steigendem Funktionsumfang. In obiger Auflistung könnt ihr sehen, wie sich die kostenlose Basisversion von der Premium-Version mit aktivem Abo unterscheidet. Der Startschuss für das neue Abo fällt am 19. Mai, dem Tag der Google I/O.

Nachdem Google erst kürzlich 350 Millionen Abonnenten für Google One und YouTube Premium verkünden konnte und auch das Interesse am Fitbit-Neustart sowie den neuen Produkten sehr groß ist, dürfte man wohl große Hoffnungen in das Abo haben. Der aktuelle Umfang entspricht in etwa dem vorherigen Fitbit-Angebot, doch es ist zu erwarten, dass man das recht zügig vor allem rund um die KI-Funktionen ausbauen wird.

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[Google Health Premium @ Google Store]

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