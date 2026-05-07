Google-Suche: KI-Modus soll jetzt mehr Verlinkungen und enthalten – Friedensangebot an die Webmaster?

Google drängt allen Nutzern der Websuche sowohl den KI-Modus als auch die KI-Übersichten regelrecht auf und positioniert diese immer dominanter über den eigentlichen Suchergebnissen. Weil das vor allem bei Webmastern nicht wirklich gut ankommt, sollen Links zu Quellen jetzt sichtbarer werden, leichter anklickbar sein und noch häufiger verwendet werden. Auch eine Bevorzugung von Abo-Inhalten sowie schnelle Linkvorschauen werden eingeführt.



Die KI-basierte Zusammenfassung von Inhalten gehört in der Google-Suche mittlerweile zum Standard und kommt bei einem Großteil aller Anfragen zum Einsatz – sowohl in Form der Übersichten als auch durch den immer aufdringlicheren KI-Modus. Obwohl Google seit jeher bestreitet, dass diese KI-Zusammenfassungen die Klickzahlen auf die Suchergebnisse verringern (was einfach nur gelogen ist), will man jetzt die Sichtbarkeit und Relevanz von Links verbessern.

Unter vielen KI-Antworten werden künftig direkt passende Artikel und tiefgründige Analysen vorgeschlagen, damit man sich leichter in verschiedene Aspekte eines Themas einlesen kann. Inhalte aus bezahlten Medienabonnements, die mit Google verknüpft sind, werden in den KI-Antworten deutlicher gekennzeichnet, etwa mit einem „Abonniert“-Label. So erhält man schnelleren Zugriff auf Quellen, für die man bereits zahlt und denen man vermutlich auch vertraut.

Bei Themen, bei denen Ratschläge oder Erfahrungswerte gefragt sind, integriert die KI nun Vorschauen, Zitate und Links zu Online-Foren oder Social-Media-Diskussionen. Dabei werden hilfreiche Kontextinformationen wie der Name der Community oder des Autors angezeigt. Es sollen also nicht nur Fakten geboten werden, sondern auch die Einschätzungen und Erfahrungen anderer Nutzer – was wiederum die Klicks zu diesen Communities stärken soll.









Quellenlinks (Inline-Links) werden ab sofort direkt an der relevanten Textstelle oder neben dem passenden Aufzählungspunkt in der KI-Antwort platziert, damit sofort klar ist, woher eine spezifische Information stammt. Fährt man auf dem Desktop mit der Maus über einen Inline-Link, öffnet sich eine kurze Vorschau (z. B. mit dem Website-Namen oder dem Titel). Das soll für mehr Transparenz sorgen und das Vertrauen erhöhen, bevor man die Seite besucht.

Durch die Verbesserung der Sichtbarkeit und Nützlichkeit von Links und die Präsentation originärer Quellen soll die KI in der Suche so aufgebaut werden, dass sie den Nutzern helfen soll, die Vielfalt des Webs zu entdcken und sich direkt mit Quellen und Creatorn zu verbinden, nach denen man sucht. Soweit zumindest die Marketingaussagen, die doch recht deutlich dem widersprechen, was man in den letzten Monaten behauptet hat – nämlich das Abstreiten der zurückgehenden Klickzahlen.

Dennoch sicherlich eine gute Sache, die dem Web helfen wird, noch etwas länger zu überleben. Weil die Nutzer aber auch weiterhin alles auf dem Silbertablett serviert bekommen, muss der Erfolg abgewartet werden.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 7.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.