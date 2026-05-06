Fitbit Air: Googles neuer Fitnesstracker kommt morgen + neues Google Health Premium-Abo (Teaser)

Der Mai wird traditionell sehr viele große Google-Ankündigungen mitbringen, interessante Ausblicke und auch neue Produkte – und offenbar geht es schon morgen los! Wie man jetzt mit einem Teaser mitgeteilt hat, wird der neue Fitnesstracker Fitbit Air schon morgen präsentiert werden. Es soll sich um eine ganz neue Gerätekategorie mit tief integrierter Kategorie und mutmaßlich dem neueen Google Health Premium-Abo handeln.



Nach einer langen Durststrecke wird Google morgen endlich den großen Neustart von Fitbit einläuten, der als erstes Produkt den Fitbit Air Fitnesstracker mitbringen wird. Wir hatten euch in den letzten Wochen hier im Blog schon ausführlich über das neue Produkt informiert, das sich vor allem durch sein dezentes Design ohne Display auszeichnet. Es ist ein reines Fitnessarmband, das die Reihe der kommenden „aufregenden neuen Produkte“ starten soll, die nach eigenen Angaben „den Fitnesstracker-Markt verändern“ sollen.

Google hat den Fitnesstracker in den letzten Wochen mehrfach angeteasert und setzt auch jetzt auf dieses Mittel: Man hat auf Instagram obige Bildreihe veröffentlicht, die eindeutig den neuen Fitnesstracker zeigt und sowohl klein im Bild als auch im Text das morgige Datum enthält. Man legt also schon vor dem Android Show-Event und der Google I/O Entwicklerkonferenz mit ersten neuen Produkten nach.

Welche Stärken der neue Fitnesstracker haben soll, wie die technischen Daten aussehen, welche Vitalwerte man erfassen möchte und wie es mit der Preisgestaltung aussieht, wissen wir leider noch nicht. Dennoch ist schon vieles über das kommende Gerät bekannt, das morgen zumindest vorgestellt werden wird. Ob es auch schon morgen vorbestellt oder gar käuflich erworben werden kann, werden wir in wenigen Stunden wissen.









Passend zum Start des neuen Fitnesstrackers soll auch das Fitbit Premium-Abo abgelöst und durch das Google Health Premium-Abo ersetzt werden.

Mehr Infos in Kürze…

» Alle Infos zum Fitbit Air Fitnesstracker

» Alle Infos zum Google Health Premium-Abo

[9to5Google]

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