Fitbit Air: Das ist Googles neuer Fitnesstracker – alles was über das Gadget ohne Display bekannt ist (Galerie)

Google wird schon in wenigen Wochen einen neuen Fitnesstracker vorstellen und damit neuen Schwung in eine Kategorie bringen, die man längerer Zeit eher verwaltet als modernisiert hat: Der neue Fitbit Air dürfte nur der Anfang einer ganzen Serie sein, der großes Potenzial prognostiziert wird. Hier findet ihr alle bisher bekannten Infos zum neuen Gerät, das von Google bereits angeteasert wurde.



Mit den Fitbit Fitnesstrackern ist Google recht prominent in dieser Produktkategorie vertreten, hat sich in den letzten Jahren allerdings nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert – das soll sich ändern. Schon im vergangenen Jahr hatte man für 2026 einen kleinen Fitbit-Neustart in Aussicht gestellt und „aufregende neue Produkte“ versprochen, die den Fitnesstracker-Bereich verändern sollen. Es ist zu erwarten, dass das nicht nur auf Software- und KI-Ebene geschehen soll.

Das erste neue Produkt nennt sich Fitbit Air und wird von Google schon seit einigen Wochen mit dem Testimonial Steph Curry angeteasert. Der Sportler trägt den Fitnesstracker ohne Display zu öffentlichen Anlässen oder zeigt sich bei Instagram mit dem Tracker am Handgelenk. Demnach ist das in diesem Artikel eingebundene Bildmaterial als mehr oder weniger offiziell zu betrachten.

Die größte Besonderheit ist sicherlich, dass der Fitnesstracker vollkommen ohne Display auskommt. Dementsprechend gibt es auch keine Interaktionsmöglichkeiten mit dem Gerät, außer natürlich per Smartphone-App. Das wiederum dürfte unterstreichen, dass das Gerät stark auf KI setzt und die Workouts des Nutzers vollautomatisch erkennt. Ob es eine Form des Feedbacks gibt, von der Vibration über Töne bis zu möglichen Lichteffekten unter dem Band, lässt sich jetzt noch nicht sagen.









Fitnesstracker ohne Display

Wie ihr auf den Bildern in diesem Artikel erkennen könnt, besteht das eigentliche Gerät aus einem kleinen Gadget am Handgelenk, das von den Bändern an Ort und Stelle gehalten wird. Weil es ohne Display oder sonstige Interaktionsmöglichkeiten auskommt, sollte der Akku recht lange halten, sodass der Tracker vielleicht eine Woche oder gar länger am Handgelenk getragen werden kann. Das ist reine Spekulation von meiner Seite, aber in irgendeiner Form muss man sich ja Vorteile versprechen.

Austauschbare Armbänder

Bisher haben wir nur Fotos vom Tracker mit einem Armband gesehen, doch Google wird schon zum Start ein kleines Sortiment an unterschiedlichen Bändern und Farben anbieten. Aus Händlerlistings haben wir bereits erfahren, welche Bänder und Farben es zum Start geben soll.

Performance Loop Band: Obsidian, Fog, Lavender, Berry

Obsidian, Fog, Lavender, Berry Active Band (Small, Large): Obsidian, Fog, Berry, Lavender

Obsidian, Fog, Berry, Lavender Elevated SoftFlex Band: Obsidian, Moonstone, Porcelain

Obsidian, Moonstone, Porcelain Metal Mesh Band: Silver, Warm Gold

Neues Google Healh-Abo kommt

Parallel zum Tracker soll auch das Fitbit Premium-Abo aufgebohrt werden, das bisher bekanntlich noch nicht ganz so viele Fans hat. Dieses soll laut aktuellen Leakerberichten in Google Health umbenannt werden und damit eine neue Marke in diesem Bereich schaffen. Vermutlich ist das auch für die Anbindung an das Gemini- bzw. Google One-Abo recht hilfreich. Denn zur Nutzung von Fitbit Health Coach benötigt es je nach Umfang sowohl das Fitbit-Abo als auch das Gemini-Abo.

















Verkaufspreis + Verkaufsstart

Google spricht nur davon, dass der Tracker „bald“ starten soll. Weil man schon vor zwei Wochen mit Teasern begonnen hat, ist davon auszugehen, dass das gar nicht mehr so lang dauern wird. Und tatsächlich haben uns die Leaker mittlerweile verraten, dass der Fitnesstracker am 19. Mai 2026 in den Verkauf gehen soll und mutmaßlich am selben Tag angekündigt wird. Das ist nicht ganz zufällig das Datum der Google I/O, die uns viele weitere Ankündigungen rund um den Fitness- und Vitalbereich bringen könnte.

Auch zum Verkaufspreis haben sich die Leaker bereits geäußert und sorgen nicht gerade für Begeisterung: Man geht aktuell von einem 100 Dollar Verkaufspreis aus – eine stolze Summe für ein solch schlankes Gerät ohne Display. Dazu kommt, dass die Nutzer mutmaßlich noch ein Abo zu einem monatlich nicht bekannten Preis abschließen müssen, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen. Wir dürfen gespannt sein, ob sich all das bewahrheitet.

» Google Health Premium: Google startet neues Fitbit-Abo – Leak verrät Preisgestaltung und zeigt das Logo

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