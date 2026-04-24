Android Update: Neue Android 17 Betas starten, Google lädt zum Event, neues Backup, Android Auto und mehr

Es geht bereits die letzte volle Android-Woche für diesen Monat vorüber, die uns erneut viele interessante Ankündigungen gebracht hat: Google hat gleich zwei neue Android 17 Betas veröffentlicht, wir zeigen euch ein neues Android-Backup, versteckte Android Auto-Funktionen und berichten über das anstehende Event. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Google hat uns mal wieder eine umfangreiche Android-Woche spendiert, die mit Updates und Überraschungen vollgepackt war. Diese reichen von einer unerwarteten Event-Einladung über ein neues Backup bis hin zu versteckten Android Auto-Funktionen. Aber es gibt auch neue Betas von Android 17 und noch einiges mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Wie verdient Google mit Android Milliarden?

Google verdient mit dem Betriebssystem Android Milliarden von Dollar – obwohl man es vollkommen kostenlos anbietet. Weder Nutzer noch Hersteller müssen für das Betriebssystem bezahlen. Wir zeigen euch, auf welchen Wegen das Betriebssystem dennoch monetarisiert ist und wie das Unternehmen damit Milliarden verdient.

» Ein Milliarden-Business – wie verdient Google mit Android eigentlich Geld?

Versteckte Android Auto-Funktionen

Android Auto bietet eine wirklich gut versteckte Funktion, mit der sich der Funktionsumfang der Infotainment-Plattform nahezu grenzenlos erweitern lässt. Dazu könnt ihr Gemini-Verknüpfungen anlegen, die mit einem beliebigen Prompt verbunden sind.

» Mit diesen versteckten Android Auto-Funktionen seid ihr jetzt flexibler









Lokales Backup ohne Cloud – aber warum?

Google hat ein neues lokales Backup für Android geschaffen, das die Daten vom Smartphone direkt auf dem Computer des Nutzers sichern soll. Das ist sicherlich eine willkommene Abwechslung, aber dennoch sollte man vielleicht die Möglichkeit schaffen, für den Transport der Daten dennoch die Cloud zu verwenden.

» Google bringt lokales Android-Backup ohne Cloudanbindung – geht das nicht anders?

5 Tipps für Search Live

Google gibt fünf Tipps für das neue Search Live, das jetzt für alle Android-Nutzer zur Verfügung steht. Mit diesem Feature lässt sich die Suchfunktion Live und in Kombination mit Spracheingabe oder Kamera verwenden. Wir zeigen euch die fünf Tipps im Detail.

» So könnt ihr die neue Android-Funktion Search Live jetzt optimal nutzen

Die wichtigsten Android 17-Neuerungen

Google hat die letzte Android 17 Beta veröffentlicht, die noch einmal einen Schwung an Neuerungen im Gepäck hatte. Wir zeigen euch alle wichtigen Neuerungen, die sich jetzt noch in dieser Version befinden und schon bald auf viele Pixel-Smartphones ausgerollt werden.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 Beta 4

Amazon verabschiedet sich von Android TV

Amazon macht jetzt ernst: Man hat angekündigt, dass alle zukünftigen Fire TV-Sticks nicht mehr auf das Betriebssystem Android TV setzen werden. Die ersten beiden neuen Generationen mit dem eigenen Betriebssystem VegaOS sind bereits am Markt und es wird vielleicht nicht mehr lange dauern, bis Android TV gar nicht mehr bei Amazon verfügbar ist.

» Amazon Fire TV Sticks sollen nicht mehr auf Android TV setzen









Android 17 QPR1 Beta 1

Google hat nicht nur die letzte Android 17 Beta veröffentlicht, sondern legt gleich mit dem nächsten Release nach: Gestern wurde die Android 17 QPR1 Beta 1 veröffentlicht und damit bereits jetzt der Feature Drop-Release gestartet, noch bevor die stabile Version des Betriebssystems überhaupt verfügbar ist. Wir zeigen euch, was sich in dieser nächsten Generation ändert und für welche Pixel-Smartphones es verfügbar ist.

» Google veröffentlicht schon jetzt die Android 17 QPR1 Beta 1

Google lädt zum Android-Event

Überraschung am gestrigen Abend: Google lädt zum zweiten Mal zum Android Show-Event in der I/O-Edition. Das bedeutet, dass wir viele große Ankündigungen erwarten können, die die Zukunft von Android betreffen. Laut der Ankündigung ist 2026 eines der wichtigsten Android-Jahre überhaupt und dürfte daher viele Ankündigungen bereithalten.

» The Android Show is back – Google lädt zum großen Android-Event

Letzte Aktualisierung am 23.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.