Android: Google bringt lokales Backup ohne Cloud – warum nicht das Beste aus beiden welten? (Meinung)

Google dürfte schon bald ein ganz neues Android-Backup einführen, das die auf dem Smartphone gespeicherten Daten automatisch auf einem externen Gerät sichern soll. Damit erweitert sich die Palette der Backup-Lösungen rund um Android um eine weitere Variante, doch diese scheint nicht ganz so glücklich umgesetzt zu sein. Warum gibt es kein lokales Cloud-Backup?



Wir haben bereits über das neue Android-Backup berichtet, das erstmals seit langer Zeit auf eine lokale Sicherung setzt, statt alle Dateien in die Cloud zu schieben. Das Ziel der Sicherung ist ein Windows-Computer und das Vehikel für den Datentransport soll die für beide Plattformen verfügbare App Google Quick Share bilden. Wie das genau funktioniert und Screenshots von diesem Ablauf haben wir euch im verlinkten Artikel gezeigt.

Diese Quick Share-Variante erweitert das Android-Backup um einen weiteren Kanal. Vor wenigen Wochen hatte ich hier im Blog die umfangreichen Backup-Lösungen für Android zusammengefasst, die die verschiedensten Dateitypen und Medien auf die unterschiedlichsten Google-Dienste verteilen. Das ist für Neulinge nicht klar nachvollziehbar, doch bei Quick Share verhält es sich etwas anders. Denn die Daten werden nicht in der Cloud gespiegelt, sondern als Backup auf den Windows-Computer weitergeleitet.

Laut dem Teardown sowie den Screenshots von der Umsetzung werden die Daten per Bluetooth und Wifi Direct übertragen – also nur dann, wenn sich die beiden Geräte in unmittelbarer Nähe zueinander befinden und auch beide aktiviert sind. Weil dieses Backup im Hintergrund stattfinden soll, könnte der Nutzer dieses jederzeit unbemerkt unterbrechen und damit dafür sorgen, dass die Sicherung nicht aktuell ist.









Warum gibt es kein lokales Cloud-Backup?

Ich habe mich nach der neuen Quick Share-Funktion gefragt, warum Google kein lokales Cloud-Backup anbietet. Das würde bedeuten, dass die Daten zunächst (verschlüsselt) in die Cloud geladen werden, die als Brücke fungiert und anschließend automatisiert wieder auf den Computer heruntergeladen werden. Je nach Verfügbarkeit wäre das eine dritte Variante, die die Geräte von selbst anwenden könnten, wenn Bluetooth und Wifi Direct für längerer Zeit nicht oder nur sehr unregelmäßig zur Verfügung steht.

Natürlich lässt sich so etwas mit Google Drive umsetzen, das ist mir bewusst, aber in Form eines echten Backups gibt es das bisher noch nicht. Fraglich auch, warum man die Dienste von Quick Share für diese Sicherung in Anspruch nehmen will und nicht die des deutlich weiter verbreiteten Tools Google Drive. Selbst Google Chrome wäre aufgrund seiner enormen Verbreitung als Backup-Brücke denkbar.

Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn Google das gesamte Backup-Konzept von Android überarbeitet. Die Schnittstellen und Intervalle müssten vereinheitlicht werden, die Datenzusammenführung auf allen Endgeräten gleich umgesetzt und optional ein lokales Backup zusätzlich zum Cloud-Backup ausgewählt werden können.

» Android: Google startet ein ganz neues Backup – ist die Cloudsicherung zu kompliziert geworden? (Meinung)

» Android: Google bringt eine ganz neue Backup-Lösung – Quick Share sichert Dateien auf dem PC (Teardown)

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