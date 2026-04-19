Neue Google-Apps starten auf dem Desktop: Warum zwei verschiedene Apps für denselben Zweck?

Google hat in dieser Woche recht überraschend gleich zwei neue Apps für den Desktop gestartet, deren Verhältnis zueinander sich nur schwer einordnen lässt. Obwohl beide über nahezu denselben Funktionsumfang verfügen, starten sie mit zwei unterschiedlichen Namen auf zwei verschiedenen Plattformen. Die Rede ist von der Google-App für Windows und Gemini-App für Mac.



Es kommt nicht ganz so häufig vor, dass Google eine neue App für den Desktop startet – doch in dieser Woche konnten sich die Nutzer gleich über zwei Neuzugänge freuen: Zunächst wurde die Google-App für Windows gestartet, die man „bald“ auch für Mac-Nutzer veröffentlichen möchte. Das kann im Google-Universum ein sehr dehnbarer Zeitraum sein, sodass sich der nur einen Tag später folgende Schritt schwer einordnen lässt: Man hat eine völlig neue Gemini-App für Mac veröffentlicht. Diesmal ohne Verweis auf eine baldige Windows-Version.

Jetzt kann man sich fragen, ob es sich bei der Gemini-App für Mac um die zuvor angekündigte Google-App handelt, oder ob da noch ein weiterer Neustart auf dem Apple-Desktop ansteht. Schaut man sich den Funktionsumfang der beiden Apps an, kommt man recht schnell zum Schluss, dass eine weitere Google-App für Mac kaum notwendig wäre. Aber warum hat man sich dann für zwei verschiedene Bezeichnungen und im Detail abweichenden Konzepten entschieden?

Beide Apps verfolgen das Ziel, die Google-KI tiefer in den Alltag der Desktopnutzer zu integrieren. Dafür setzen beide Apps auf eine schwebende Oberfläche, die sich mit einer zwischen beiden Plattformen vergleichbaren Tastenkombination aufrufen lässt. Beide Apps haben Google Lens integriert, beide ermöglichen die Freigabe von Apps oder dem gesamten Desktop. Außerdem bieten beide den Zugang zur Gemini-KI.









Zwei Apps oder eine App?

Es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass sich Google-Apps zwischen zwei Plattformen im Detail unterscheiden. Dass sie aber vollkommen unabhängig voneinander entwickelt und betrieben werden und dann auch noch auf unterschiedliche Bezeichnungen setzen, ist etwas Neues. Denn der Unterschied liegt nicht nur im Namen der App, sondern auch dem Promptziel. Während die Google-App für Windows den KI-Modus der Websuche anwirft, führt die Gemini-App für Mac zu einer Gemini-Konversation.

Die Gleichsetzung von Google mit Gemini ist zwar etwas, das ich hier im Blog schon im vergangenen Jahr erstmals ins Spiel gebracht hatte, aber Stand Heute scheint ein solcher Schritt noch etwas entfernt zu sein. Daher können wir nur spekulieren, warum man sich für zwei unterschiedliche Ansätze entschieden hat, die in den meisten Fällen dann doch zum selben Ergebnis führen.

» Alle Infos zur Google-App für Windows

» Alle Infos zur Gemini-App für Mac

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