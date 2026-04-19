Gemini: So lassen sich jetzt interaktive Visualisierungen erstellen – beeindruckende Funktion startet (Video)

Google hat den KI-ChatBot Gemini medial stark aufgerüstet und legt jetzt wieder mit einer neuen Funktion nach, die in diesen Tagen immer mehr Nutzer erreicht: Die KI kann jetzt innerhalb kürzester Zeit auf Anfrage interaktive Visualisierungen erstellen, mit denen komplexe Themen sehr viel einfacher als bisher vermittelt werden sollen. Das schafft gerade im wissenschaftlichen Bereich eine ganz neue Dimension.



Die Künstliche Intelligenz lässt sich für viele Zwecke einsetzen, bei den meisten Nutzern dürfte es sich aber wohl primär darum drehen, sich Dinge erklären zu lassen. Seien es Zusammenhänge, die Aufbereitung schwieriger Themen, Zusammenfassungen längerer Texte und anderer Dinge. Gemini macht darin einen sehr guten Job, doch gerade im wissenschaftlichen Bereich oder rund um die Bildung kann es trotz einfachster Formulierungen und vieler Beispiele schnell kompliziert werden.

Jetzt startet Gemini mit den interaktiven Visualisierungen, die dem Credo „ein Bild sagt mehr als Tausend Worte und ein Video sagt mehr als Tausend Bilder“ folgen. Man positioniert sich irgendwo dazwischen und hat dem KI-ChatBot die Möglichkeit spendiert, interaktive Visualisierungen und Infografiken zu erstellen. Diese werden dynamisch nach den Wünschen des Nutzers erzeugt, konzentrieren sich meist auf einen gewissen Bereich und können je nach Kategorie in ihren Parametern und Abläufen angepasst werden.

Im unten eingebundenen Video könnt ihr einige Beispiele sehen, die sich mit dem dem Tool erzeugen lassen. Die erzeugten Visualisierungen sind meist sehr einfach gehalten, aber dennoch ansprechend und vor allem eine enorme Unterstützung für das Verständnis. Oft gibt es Schieberegler, Auswahlfelder, automatische Abläufe oder Filter. Jede Änderung wird Live übernommen, sodass sich veränderte Werte sofort in einer angepassten Visualisierung niederschlagen.









So könnt ihr eine Visualisierung erstellen

Um eine solche Visualisierung zu erstellen, müsst ihr Gemini einfach nur konkret darum bitten. Dafür reicht es, wenn ihr die Anfrage mit „zeige mir…“ einleitet. Zunächst wird Gemini eine Erklärung liefern und anschließend einen Button anbieten, mit dem die Visualisierung erstellt wird. Das dauert noch einmal wenige Sekunden und schon geht es los. Jede Visualisierung lässt sich mit einem Prompt weiter anpassen.

Ich habe das bereits mit vielen Bereichen ausprobiert und halte das für enorm nützlich: Mathematische Formeln, physikalische Anwendungsbereich, Planetenverläufe, Gravitation, Geldflüsse und sehr viel mehr. Grob gesagt kann man alles visualisieren, das auf Zahlen basiert. Natürlich gibt es Grenzen, aber für den Einstieg ist das sehr gut geeignet und kann auch dabei helfen, bereits Erlerntes zu festiegen.

Wir dürfen gespannt sein, wie diese Funktion weiterentwickelt wird. Das hat noch enormes Potenzial, wenn man die Darstellungen verbessert und vielleicht das logische Verständnis für den Aufbau solcher visuellen Experimente optimiert.

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