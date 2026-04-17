Gemini Nano Banana: KI-Bildgenerator erstellt jetzt auch persönliche Bilder – erhält Zugriff auf Fotos und GMail

Der KI-Bildgenerator Gemini Nano Banana hat innerhalb kürzester Zeit riesige Fortschritte gemacht und hilft den Nutzern, alle möglichen Dinge zu visualisieren. Jetzt gibt es ein großes Update, das die Gemini Personal Intelligence einbindet und es ermöglicht, relevantere und persönlichere Bilder zu erstellen. Auch Bilder von sich selbst, Freunden oder Familie sind jetzt möglich.



Mit Nano Banana besitzt Gemini ein starkes Tool zur KI-Bildgenerierung, das immer wieder mit kleineren und größeren Updates weiterentwickelt und sich qualitativ stark gesteigert hat. Jetzt kündigt man ein großes inhaltliches Update an, das die Erstellung von persönlichen und auch relevanteren Bildern ermöglichen soll. Es gibt eine Anbindung an die hierzulande noch nicht verfügbare Personal Intelligence.

Nutzer können jetzt Bilder von sich selbst, Freunden oder Familien als Quelle verwenden und somit persönliche Bilder erstellen. Bisher war es dafür notwendig, die Fotos der einzelnen Personen hochzuladen. Jetzt kann Nano Banana über die Brücke der Personal Intelligence auf Google Fotos zugreifen und die Fotos von den mit Namen getaggten Personen verwenden. Ist eine Person eindeutig identifiziert, sucht Nano Banana nach passenden Aufnahmen, um die Person(en) realistisch nachzubilden.

Weil sich Nano Banana auf diesem Wege eigene Quellen im persönlichen Bereich sucht, kann es für jedes Bild Quellenangaben auflisten und zeigen, welche Fotos als Basis verwendet worden sind. Das gilt aber nicht nur für persönliche Darstellungen von Personen, sondern auch für den eigenen Geschmack in allen Bereichen.









Gemini Nano Banana kann jetzt mit einem eher nichtssagenden Prompt wie „erstelle mein Traumhaus an meiner Traumumgebung“ etwas anfangen und ein entsprechendes Foto erstellen, das dem Geschmack des Nutzers entgegenkommen sollte. Dafür kann Nano Banana durch Personal Intelligence auf den persönlichen Kontext zugreifen. Jede Kreation wird dadurch nach den Werten des Nutzers ausgerichtet, die die KI im Laufe der Jahre über den Nutzer gesammelt hat.

Weil es sich noch um eine völlig neue Funktion handelt, wählt Gemini möglicherweise nicht immer auf Anhieb das richtige Foto, Detail oder gar die richtige Person aus. Viele Nutzer dürften beispielsweise bei Google Fotos die Personen mit Namen taggen und nicht mit „meine Frau“, „mein Bruder“ oder sonstiges. Daher muss die KI einen erweiterten Kontext schaffen, der vielleicht zu Beginn nicht ganz treffsicher ist. Wie üblich kann Gemini dies mitgeteilt und ein neuer Vorgang angestoßen werden.

Mangels hierzulande noch nicht verfügbarer Personal Intelligence steht diese Funktion in Europa noch nicht zur Verfügung. Ob und wann es hierzulande starten kann, lässt sich noch nicht sagen.

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