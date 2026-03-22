Gemini: Personal Intelligence ist ein echter Meilenstein für Google und das KI-Modell – nach über 20 Jahren

Google hat in dieser Woche die Gemini Personal Intelligence für viele Nutzer gestartet, bei der es sich um weit mehr als nur ein kleines KI-Update handelt, wie wir es nahezu täglich bekommen. Tatsächlich kann die Personal Intelligence als einer der größten Google-Meilensteine überhaupt betrachtet werden, denn man macht aus Gemini das Produkt, über das man seit 20 Jahren gesprochen hat. Man könnte fast sagen, dass Google am Ziel angekommen ist.



Am Mittwoch hat Google nach einer Testphase von gerade einmal zwei Monaten das Produkt Gemini Personal Intelligence für alle US-Nutzer gestartet, die ganz ohne Einladung oder Abo daran teilnehmen können. Im ersten Moment klingt das Produkt gar nicht so spektakulär und eher nach einer hilfreichen Verknüpfung von wichtigen Diensten, doch es steckt sehr viel mehr dahinter. Die Personal Intelligence will aber auch gar nicht spektakulär sein, sondern sich als echter Problemlöser positionieren. Dennoch ist eine Killer-Anwendung für das gesamte Google-Netzwerk.

Wir haben euch die Gemini Personal Intelligence gestern ausführlich vorgestellt und gezeigt, was die Nutzer mit den neuen Möglichkeiten tun können und welche Vorteile die Verknüpfung der Daten mit sich bringt. Betrachten wir das Ganze von einer anderen Seite, wird es schon spektakulärer, denn es ist das Produkt, von dem man bei Google seit gut zwei Jahrzehnten oder vielleicht auch schon länger spricht: Die Verknüpfung aller Google-Dienste, die seit vielen Jahren die persönlichen Daten von Milliarden Nutzern sammeln.

Die Personal Intelligence ist keine Datensammlung, sondern ein Datenzusammenführungstool. Es erschafft neue Details, kennt den Nutzer besser als dieser sich selbst. Denn kein anderes Unternehmen hat eine solche Reichweite in der persönlichen Datenverarbeitung: GMail, Google Fotos, Google Kalender, Google Drive, Google Keep, Google Chrome, Android, Websuche, Tasks und viele andere Dienste haben Hunderte Millionen oder gar mehrere Milliarden Nutzer. Google muss nicht, wie die anderen KI-Unternehmen, von Null beginnen, sondern wacht über einen gigantischen Datenschatz aus Nutzerinformationen.









Google verknüpft alle Fäden

Schon als Google damit begonnen hat, Apps für die Verwaltung persönlicher Daten zu entwickeln, hatte man davon gesprochen, diese Daten eines Tages zusammenführen und sinnvoll für den Nutzer verwenden zu wollen. GMail ist 2004 gestartet, im selben Jahrzehnt kamen die Vorgänger von Google Drive, Docs, Fotos auf den Markt. Google Kalender, Kontakte, Tasks, der Chrome-Browser, Android und vieles mehr – alles stammt aus dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends. Seit gut 20 Jahren heißt es, dass man den Nutzern Informationen bereitstellen will, bevor diese danach suchen oder diese selbst erstellen mussten.

Einige Visionen waren damals aus Datenschutzgründen kaum bis gar nicht umsetzbar, schon gar nicht global, doch das hat sich mittlerweile geändert. Das erklärt auch, warum die Nutzer vor der erstmaligen Verwendung des Tools den neuen Bedingungen zustimmen müssen. Google ist bekanntlich sehr breit aufgestellt und mit praktisch allen Diensten erfolgreich. Dennoch kann man sagen, dass sich selbst etablierte Plattformen erst jetzt richtig auszahlen und auch die seit jeher kostenlosen Dienste wie GMail oder Kalender oder Tasks endlich etwas „einzahlen“ können.

Jede Nutzung stärkt das Daten-Geflecht, sodass sich die Produkte mit dem neuen Tool langfristig noch mehr als bisher gegenseitig anschieben, als sie es bisher schon getan hatten. Aber auch für Gemini ist das Tool ein großer Schritt: Es wird vom persönlichen ChatBot zum persönlichen Assistenten, der sehr viel über den Nutzer weiß. Je mehr Gemini über den Nutzer weiß, desto hilfreicher können die Antworten in vielen Bereichen sein. Und desto mehr werden die Nutzer auch bereit sein, noch mehr Informationen in den Apps oder direkt in Gemini freizugeben.

» Gemini Personal Intelligence: So funktioniert Googles neue Verknüpfung aller Nutzerdaten – alle Infos (FAQ)

Letzte Aktualisierung am 17.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.