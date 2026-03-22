Pixel Watch 4 Aktionen: Jetzt bis zu 30 Prozent Rabatt auf neue Google-Smartwatches sichern (Google Store)

Google ist mit der Smartwatch Pixel Watch 4 ein echter Erfolg gelungen, denn man hat stark nachgelegt, kann viele Nutzer begeistern und jetzt auch endlich mit attraktiven Preisen aufwarten: Nur noch für wenige Tage könnt ihr euch im Google Store bei Amazon bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 sichern. Das solltet ihr euch bei Interesse nicht entgehen lassen.



Zwar sind die Amazon Frühlingsangebote mittlerweile offiziell vorüber, doch das bedeutet natürlich nicht, dass es im Google Store bei Amazon keine attraktiven Preise mehr gibt – ganz im Gegenteil. Tatsächlich fährt man dort genauso fort und bietet weiterhin hohe Rabatte. Wir haben euch bereits gestern alle Pixel-Aktionen auf Smartphones, Buds und das erweiterte Zubehör gezeigt – aber natürlich wollen wir auch die Smartwatches nicht vergessen, die sich mittlerweile großer Beliebtheit erfreuen.

Jetzt hat man endlich genügend Lagerbestand aufgebaut, um den Nutzern starke Aktionen zu bieten, die ihr bei Interesse natürlich mitnehmen solltet: Im Rahmen einer limitierten Aktion gibt es jetzt bei den Varianten mit 41mm Displaygröße ganze 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 LTE oder für die Wifi-Variante sogar 27 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 WLAN. Die Smartwatches sind in unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich und können je nach Kombination verschieden hohe Rabatte und Preise haben – klickt euch da einfach mal durch.

Aber auch die größere Variante der Smartwatches ist jetzt günstiger zu haben, nämlich die mit einer Displaygröße von 45mm. Auf diese gibt es jetzt 18 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 LTE oder sogar 31 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 WLAN – also sowohl für die Variante mit Netzanbindung sowie Wifi. Bei Interesse solltet ihr das nicht verpassen, denn schon sehr bald dürften die Preise wieder anziehen. Natürlich gibt es auch bei diesen Smartwatches unterschiedliche Farben sowie die daraus resultierenden schwankenden hohe Rabatte.

Schaut einfach mal bei den Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon vorbei, die auch eine ganze Reihe von anderen Rabatte auf viele weitere Pixel-Geräte bereithalten. Viele weitere Aktionshinweise auf Smartphones, Buds, Smart Home und mehr findet ihr im folgenden Artikel.

» Knallerpreise im Google Store: Bis zu 30 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones, Pixel Watch 4 und Pixel 9a

Letzte Aktualisierung am 21.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.