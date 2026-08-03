Googlebook: Das sind die ersten Laptops / Tablets mit Googles neuem Betriebssystem Aluminium OS (Galerie)

Schon in wenigen Monaten soll mit den Googlebooks eine ganz neue Geräteklasse starten, die von Google bereits im Frühjahr angekündigt und für den Herbst eingeplant worden ist. Bisher gab es nur Marketingbilder zu sehen, doch jetzt sind die ersten Renderbilder aufgetaucht, die uns die tatsächlichen Geräte von Lenovo zeigen sollen: Ein Googlebook-Laptop sowie ein Googlebook-Convertible aus Laptop und Tablet.



Mit den Googlebooks will Google den Desktop noch einmal ganz neu angreifen und hat dafür mehrjährige Vorarbeit geleistet. Diese reicht von einigen Desktop-Apps über die langsame Verwandlung der Chromebooks bis hin zum neuen Betriebssystem Aluminium OS auf Basis von Android. Hinter den Verlinkungen findet ihr sehr ausführliche Informationen zu diesen beiden Projekten, die im Herbst offiziell starten sollen.

Google hat bereits zur ersten Ankündigung im Mai verkündet, dass man nicht nur selbst Googlebooks auf den Markt bringen will, sondern mit praktisch allen großen Laptop-Herstellern zusammenarbeitet – von HP über Acer bis Asus, Dell und Lenovo. Jetzt sind erste Renderbilder von den kommenden Lenovo-Geräten durchgesickert, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Sie zeigen zum einen ein Googlebook in klassischer Laptop-Form und zum anderen ein Convertible aus Tablet und Laptop.

Lenovo dürfte beide Geräte zum Marktstart der Googlebooks auf den Markt bringen, denn sie sind nicht nur zum selben Zeitpunkt geleakt, sondern auch gemeinsam auf den Renderbildern zu sehen. Daher werden sie wohl eine neue Produktlinie bilden, mit denen die Googlebooks ihren Einstand feiern werden. Schaut euch die folgenden Bilder einmal an.

















Über technische Details müssen wir jetzt noch nicht spekulieren, denn diese sind bisher nicht bekannt. Es gibt keine Angaben zur Rechenpower, zum RAM, zur Displaygröße oder anderen Dingen – nur das, was wir auf den Bildern sehen können. Das Gleiche gilt auch für das Tablet, das sicherlich ein interessanter Formfaktor für den Android-Desktop ist. Die Preisgestaltung dürfte sicherlich nicht ganz attraktiv sein, denn Google hat von Beginn an klargemacht, dass man zunächst nicht in den Billigmarkt gehen, sondern auf höchste Qualität setzen will.

Wir erwarten, dass Google und Partner die Googlebooks im Laufe der nächsten ein bis drei Monate vorstellt, denn der Verkaufsstart der ersten Generation ist für Herbst anvisiert. Die IFA gilt wohl als möglicher Zeitpunkt für die Ankündigung, diese findet im September statt. Damit könnte Google auch wieder den Oktober-Slot füllen, der durch die Verschiebung der Pixel-Smartphones von Oktober auf August freigeworden ist.

» Pixel 11: Das sind Googles neue Smartphones – Leak verrät alle Spezifikationen und Verkaufspreise (Galerie)

[Android Headlines]

Letzte Aktualisierung am 21.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.