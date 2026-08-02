Pixel Glow: Das Highlight der Pixel 11-Smartphones – das steckt wirklich hinter Googles bunter LED (Video)

Wir nähern uns mit großen Schritten der Präsentation der Pixel 11-Smartphones, die auch von Google bereits mehrfach in Teasern gezeigt worden sind. Bisher konzentrieren sich diese Teaser auf einer Funktion bzw. einer Komponente, die eigentlich nur aufgrund ihrer Leak-Vorgeschichte interessant ist: Die leuchtende Rückseite Pixel Glow. Vermutlich steckt sehr viel mehr dahinter.



Eine der Highlight-Funktionen der Pixel 11-Smartphones wird Pixel Glow sein. Das hat sich schon vor einigen Monaten während der Leaker-Phase abgezeichnet und verdeutlicht sich jetzt im Pre-Marketing. Denn Google selbst hat bisher zwei Teaser für die Smartphones veröffentlicht, die beide den Glow-Effekt in den Mittelpunkt stellen. Dieser fällt deutlich dezenter aus, als wir es erwartet hatten – und kann damit auch weniger Funktionalität bieten.

Die Erwartungen an Pixel Glow waren hoch – hier findet ihr alle Infos zu Pixel Glow in den Pixel 11-Smartphones – doch zumindest in puncto Visualität lassen sich diese kaum erreichen. Denn grob gesagt handelt es sich nur um eine LED auf der Rückseite der Smartphones, die mutmaßlich mehrere Farben zugleich annehmen und Farbverläufe darstellen kann. Ganz sicher ist das noch nicht, vielleicht kann es auch nur jeweils eine einzige Farbe zeigen. So oder so, was soll daran so aufregend sein?

Man muss sich zurecht die Frage stellen, wie Google mit diesem Feature begeistern will. Noch dazu, weil es sich auf der Rückseite der Smartphones befindet, die man maximal in umgedrehter Position auf dem Schreibtisch zu Gesicht bekommt. Schon gibt es Befürchtungen, dass Googles Power-Feature für die Jubiläums-Generation tatsächlich eine kleine Lampe auf der Rückseite der Smartphones ist. Das ist natürlich nicht der Fall.









Pixel Glow = KI-Agent ?!

Rein physisch ist Pixel Glow nur die „Lampe auf der Rückseite“. Doch diese dürfte stellvertretend für etwas sehr viel größeres stehen – nämlich für einen aktiven KI-Agenten auf den Smartphones. Google hat schon vor einigen Monaten die KI-Agenten für Android angekündigt, die „später in diesem Jahr“ starten sollen. Natürlich zuerst auf den Pixel-Smartphones. Gezeigt und angekündigt hat man „Android Halo“ mit obigem Video.

Das obige Video beginnt mit einer kreisrunden, weißen Halo-Darstellung, die Pixel Glow erstaunlich ähnlich sieht. Das ist kein Zufall. In den ersten Leaks hieß es, dass Pixel Glow die Nutzer über eingehende Informationen und aktive KI-Prozesse informieren soll. Ebenso informiert Android Halo über aktive Tätigkeiten der KI-Agenten. Auf dem Display mit einem kleinen Stern und auf der Rückseite möglicherweise mit dem Leuchteffekt. Dieser ist eher ein Hinweis für den Nutzer, dass eine Aktivität stattfindet, das vielleicht neue Informationen oder Ergebnisse vorliegen oder vielleicht eine Nutzer-Interaktion erforderlich ist.

Zu meiner Vermutung passt auch der letzte Pixel Glow-Teaser, in dem man alle populären Google-Dienste auflistet, dann vom nächsten Schritt spricht und nur das bunte Lämpchen auf der Rückseite zeigt. Ich denke, wir dürfen sehr gespannt sein…

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.