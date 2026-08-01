Android: Google startet ganz neues Dokument-Backup – Sicherung auf Google Drive wird jetzt ausgerollt

Das tief im Betriebssystem verankerte Android Backup wurde in den letzten Wochen recht stark umgebaut und hat neue Regeln erhalten, die vor allem den benötigten Cloud-Speicherplatz benötigen. Im Rahmen dessen hat man auch gleich eine neue Backup-Kategorie eingeführt, die im Fall aller Fälle sehr hilfreich sein kann: Diese sorgt dafür, dass die Dokumente im Downloads-Ordner im Google Drive gesichert werden.



Aufgrund des Umbaus haben wir euch in den letzten Wochen einige Informationen rund um das Android-Backup hier im Blog zusammengefasst. Unter anderem haben wir gezeigt, wie ihr Android-Apps in der Cloud sichern könnt und haben natürlich auch über das Ende des Gratis-Speichers für Android-Backups berichtet. Das ist aber noch nicht alles, denn man hat auch ein neues Backup eingeführt.

Zusätzlich zu den bestehenden Kategorien startet jetzt das Dokument-Backup für alle Nutzer. Dieses sichert die im Downloads-Ordner gespeicherten Dokumente direkt im Google Drive, wobei ihr einige Regeln beachten solltet.

Einschränkungen

Die neue Sicherung nennt sich recht eindeutig „Dokumente“ und tut vor allem bei der ersten Betrachtung nicht unbedingt das, was man erwarten würde. Denn es werden nicht alle Dokumente vom Smartphone gesichert, sondern nur die im Downloads-Ordner befindlichen. Es handelt sich also um die Dokumente, die normalerweise über eine Download-Funktion den Weg auf das Smartphone gefunden haben. Alle anderen Dokumente, die sich nicht in diesem Ordner befinden, werden aktuell ignoriert. Das sollte man wissen, um kein böses Erwachen zu haben.

Unterstützte Dateiformate

Es werden die wichtigsten Dokumentformate gesichert, wobei natürlich alle populären Varianten mit dabei sind. Von den Google-Formaten über die Microsoft Office-Dateien bis hin zu Textdateien oder PDFs ist einiges dabei. Sowohl Textdokumente als auch Tabelle und Präsentationen gelten als sicherbare Dokumente. Auf dem folgenden Screenshot könnt ihr die entsprechenden Einstellungen ablesen.









Ablage im Google Drive

Die in der Cloud gesicherten Dokumente werden in einem neuen Google Drive-Ordner abgelegt. Der Ordner trägt dieselbe Bezeichnung wie das Smartphone zum Zeitpunkt der Sicherung, sodass auch später noch erkennbar ist, welches Gerät die jeweiligen Dateien hochgeladen hat.

Es gibt keine Synchronisierung

Im Dokument beim Google-Support wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser neuen Funktion um eine Sicherung handelt – und nicht um eine Synchronisierung. Das bedeutet, dass die Datei vom Smartphone einmalig in der Cloud abgelegt wird. Gibt es Änderungen am Smartphone, werden diese erneut in die Cloud geladen. Nimmt man hingegen im Google Drive auf einem anderen Gerät Änderungen vor, werden diese nicht mit dem Smartphone synchronisiert. Auch zusätzlich in diesen Ordner kopierte Dateien gelangen nicht automatisch auf das Smartphone.

Google weist darauf hin, dass alle Dokumente verschlüsselt übertragen werden. Schalten die Nutzer das Backup ab, werden automatisch alle auf diesem Weg gesicherten Dateien aus dem Google Drive gelöscht – auch sehr wichtig zu wissen. Falls man die Datei im Schnellzugriff hat und gar nicht genau weiß, an welchem Ort im Google Drive diese abgelegt worden ist, kann das zum Problem werden. Auch das könnte man sicherlich optimieren.

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