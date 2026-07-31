Pixel Update: Pixel 11-Smartphones werden teurer und besser, Pixel Watch 5-Infos, Höhenflug und Aktionen

Auch die letzte Pixel-Woche im Juli dreht sich natürlich um die Pixel 11-Smartphones, die schon in wenigen Tagen vorgestellt werden. Es gab viele neue Infos von Leakern, von Google selbst und Infos zur Preisgestaltung. Außerdem neue Renderbilder, Infos zur Pixel Watch 5, wir berichten über Googles Erfolge und die aktuellen Aktionen. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten Pixel-Wochen vor der großen Präsentation drehen sich natürlich um die neuen Geräte – das ist keine große Überraschung. Daher konnten wir in den letzten Tagen wieder viel über Pixel 11-Smartphones berichten, über die Pixel Watch 5 und auch über Googles Erfolge mit den Smartphones. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zu den Pixel 11-Smartphones

Wir fassen euch zur besseren Übersicht noch einmal alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones zusammen. In den folgenden Artikeln findet ihr alle Details und Bilder. Inklusive aller Verkaufspreise, Spezifikationen und mehr.

» Alle Infos zum Google Pixel 11

» Alle Infos zum Google Pixel 11 Pro

» Alle Infos zum Google Pixel 11 Pro XL

» Alle Infos zum Google Pixel 11 Pro Fold

Alle Infos zur Pixel Watch 5

Im folgenden Artikel findet ihr alle Informationen zur kommenden Smartwatch Pixel Watch 5.

» Alle Infos zur Pixel Watch 5









Pixel-Smartphones werden teurer

Google hat angekündigt, dass die Pixel-Smartphones teurer werden. Dabei geht es aber nicht nur um die kommende Generation, sondern auch eine zukünftige dynamische Preisgestaltung.

» Google stellt spürbare Preissenkungen bei Pixel-Smartphones in Aussicht

Pixel-Smartphones im Höhenflug

Google kann deutlich gegen den Markttrend mit den Pixel-Smartphones wachsen. Der Markt ist am Boden, die Pixel-Smartphones laufen dennoch so gut wie nie zuvor.

» Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones steigen stark

Pixel-Nutzer berichten von Akku-Problemen

Immer mehr Pixel-Nutzer berichten in diesen Tagen erneut von massiven Akku-Problemen, die die Leistung um bis zu 50 Prozent senken.

» Pixel-Smartphones leiden unter massiven Akku-Problemen

Pixel 11 Pro Fold in voller Pracht

Das Pixel 11 Pro Fold zeigt sich jetzt in voller Pracht. Wir zeigen euch alle Bilder zum kommenden Foldable.

» Neuer Leak zeigt das Pixel 11 Pro Fold im Detail

Pixel Watch 5 in voller Pracht

Die Pixel Watch 5 ist bei Leakern aufgetaucht und zeigt sich jetzt in zwei Farben sowie beiden geplanten Größen auf zahlreichen Bildern.

» Neuer Leak zeigt Pixel Watch 5 in voller Pracht









Starke Pixel-Aktionen im Google Store

Es gibt wieder starke Pixel-Aktionen im Google Store, die wir euch im folgenden Artikel zusammenfassen. Die Rabatte liegen bei über 25 Prozent und sollten vor allem mit Blick auf mögliche Preissteigerungen mitgenommen werden. Es gibt Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, das Pixel 10a, die Pixel Watch 4 und einige weitere Produkte. Schaut doch mal direkt im Google Store bei Amazon vorbei:

» Alle Pixel-Aktionen im Google StoreDas sind die Pixel-Aktionen im Google Store

Letzte Aktualisierung am 29.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.