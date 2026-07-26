Pixel 11 Pro XL: Das ist Googles größtes Smartphone – alles was bis jetzt bekannt ist (Specs, Preise, Galerie)

Praktisch im Hochsommer wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die sich dank fleißiger Leaker in den letzten Wochen immer wieder ausführlich gezeigt haben – das gilt unter anderem auch für das Google Pixel 11 Pro XL. Das größte der Flaggschiffe hat sich mittlerweile so häufig gezeigt, dass so gut wie alle Informationen bereits bekannt geworden sind – in diesem Artikel fassen wir sie euch zusammen.



Mit dem Pixel 11 Pro XL wird Google in diesem Jahr wieder eine XL-Variante des Pixel-Flaggschiffs vorstellen, die sich vor allem durch ihr größeres Display und damit verbunden auch dem größeren Akku vom kleineren Bruder abhebt. Es tritt natürlich die Nachfolge des Pixel 10 Pro XL an und dürfte wieder viele Käufer finden, die keine Kompromisse eingehen und das absolute Topmodell erwerben wollen. Schauen wir uns doch einmal an, welche Spezifikationen Google eingeplant hat.

Pixel 11 Pro XL Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro XL

Display: 6,8 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1344×2992, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 5500 mAh

Abmessungen: 162,7mm x 76,5mm x 8,5mm

Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine

Verkaufspreise: 1399 Euro (256 GB) | 1529 Euro (512 GB) | 1789 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

Für Fans großer Smartphones ist klar, dass es in der Pixel-Welt nur das Pixel 11 Pro XL sein kann. Dieses ist dem Pro-Modell in der kleineren Variante absolut ähnlich und ist sogar in denselben Farben wie der kleine Bruder erhältlich. Wer die Kosten nicht scheut, kann sich daher einige Millimeter zusätzlich bei der Displaygröße sichern. Schauen wir uns einmal an, wie das Smartphone im Detail aussieht.

















Das neue Pixel 11 Pro XL wird sich nicht wesentlich von seinem Vorgänger unterscheiden. Die größte Differenz ist tatsächlich die Kameraleiste, die auch in dieser Generation wieder leicht adaptiert wird. Die Abmessungen bleiben gleich, doch innerhalb der Kameraleiste positioniert man unter anderem das neue Pixel Glow, das die Nutzer über eingehende Benachrichtigungen oder auch eine aktive Gemini-KI informieren soll.

Verkaufsstart und Verkaufspreis

Die Vorstellung des Pixel 11 Pro XL wird am 13. August 2026 nach Mitternacht erfolgen und der Start der Vorbestellungen unmittelbar danach. Der Verkaufsstart wird laut den Leakern auf den 20. August 2026 gelegt. Bei der Preisgestaltung schraubt man ordentlich nach oben, denn die Preise beginnen wohl erst bei 1399 Euro und gehen rauf bis 1789 Euro für das große 1 TB-Modell. Alle Preise in der Übersicht findet ihr in der obigen Auflistung.

Google wird das Pixel 11 Pro XL in drei unterschiedlichen Speichervarianten und damit natürlich auch unterschiedlichen Preisen auf den Markt bringen. Man verlangt 1399 Euro für das 256 GB-Modell, 1529 Euro für das 512 GB-Modell und sogar stolze 1789 Euro für das Modell mit 1 TB. Der Verkaufsstart soll laut Leakern am 20. August 2026 erfolgen und Google lädt am 13. August 2026 passenderweise zum großen Pixel-Event.

» Jetzt starke Pixel-Aktionen im Google Store sichern

(Partnerlink)

Letzte Aktualisierung am 22.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.