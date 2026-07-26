Google Play Store Aktion: Diese 66 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Am Sonntag gibt es im Google Play Store viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Google Maps Bewertungen, über die geblähte KI-Blase und zeigen euch alle Infos zum Pixel 11, zum Pixel 11 Pro und zur Pixel Watch 5.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 25.07.2026

Knallerpreise im Google Store: Jetzt 25 Prozent Rabatt und mehr auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4 & Buds

Apps
SPL - Smarter Player Pro
SPL - Smarter Player Pro
Download QR-Code
SPL - Smarter Player Pro
Entwickler: BRILIC MEDIA
Preis: Kostenlos
Clear Wave - Water Eject Pro
Clear Wave - Water Eject Pro
Download QR-Code
Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Download QR-Code
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Video Speed Editor
Video Speed Editor
Download QR-Code
Video Speed Editor
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Coin Value Identifier & Scan
Coin Value Identifier & Scan
Download QR-Code
Coin Value Identifier & Scan
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Die App konnte im App Store nicht gefunden werden. 🙁
Gehe zum Store Google-Suche
Watch Faces
Polaris: Digital Watch Face
Polaris: Digital Watch Face
Download QR-Code
Polaris: Digital Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Rush: Digital Watch Face
Rush: Digital Watch Face
Download QR-Code
Rush: Digital Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Pro Analog Watch Face
Pro Analog Watch Face
Download QR-Code
Pro Analog Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Studio
Preis: Kostenlos
RUN PRO: Watch face
RUN PRO: Watch face
Download QR-Code
RUN PRO: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
InfoGraph Watch Face
InfoGraph Watch Face
Download QR-Code
InfoGraph Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Fit TWO Watch Face
Fit TWO Watch Face
Download QR-Code
Fit TWO Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Glide Watch Face
Glide Watch Face
Download QR-Code
Glide Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Android Auto: Google Maps Navigation hat endlich einen Tacho! Großes Update zeigt die aktuelle Geschwindigkeit

Android 17: Googles neues Update-System überholt sich schon wieder selbst – warum eigentlich? (Meinung)




pixel aktionen angebote google store amazon

Spiele
Hybrid Warrior VIP
Hybrid Warrior VIP
Download QR-Code
Hybrid Warrior VIP
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Warriors' Market Mayhem VIP :
Warriors' Market Mayhem VIP :
Download QR-Code
Warriors' Market Mayhem VIP :
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
Monster-Killer Pro Attentäter
Download QR-Code
Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Eine Party feiern VIP
Eine Party feiern VIP
Download QR-Code
Eine Party feiern VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Download QR-Code
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
[365fun] SurvivalGame3
[365fun] SurvivalGame3
Download QR-Code
[365fun] SurvivalGame3
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] AirComando
[365fun] AirComando
Download QR-Code
[365fun] AirComando
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Fishing
[365fun] Fishing
Download QR-Code
[365fun] Fishing
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Cups and Balls
[365fun] Cups and Balls
Download QR-Code
[365fun] Cups and Balls
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] One Shot
[365fun] One Shot
Download QR-Code
[365fun] One Shot
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Defense Zone 3 Ultra HD
Defense Zone 3 Ultra HD
Download QR-Code
Defense Zone 3 Ultra HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Preis: Kostenlos
Defense Zone HD
Defense Zone HD
Download QR-Code
Defense Zone HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Preis: Kostenlos
Sudoku Classic
Sudoku Classic
Download QR-Code
Sudoku Classic
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Stickman Warriors Dragon Hero
Stickman Warriors Dragon Hero
Download QR-Code
Stickman Warriors Dragon Hero
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Stick Warrior SuperHero Dragon
Stick Warrior SuperHero Dragon
Download QR-Code
Stick Warrior SuperHero Dragon
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Jewels Match 3 Puzzle: Offline
Jewels Match 3 Puzzle: Offline
Download QR-Code
Jewels Match 3 Puzzle: Offline
Entwickler: PlayTake Studios
Preis: Kostenlos
Sudoku Master Premium: Offline
Sudoku Master Premium: Offline
Download QR-Code
Sudoku Master Premium: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Neo Monsters
Neo Monsters
Download QR-Code
Neo Monsters
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Word Search Game: Offline
Word Search Game: Offline
Download QR-Code
Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Space Menace
Space Menace
Download QR-Code
Space Menace
Entwickler: Only4Gamers
Preis: Kostenlos
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Download QR-Code
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Kings Hero 2: Turn Based RPG
Kings Hero 2: Turn Based RPG
Download QR-Code
Kings Hero 2: Turn Based RPG
Entwickler: SVP-Mobile
Preis: Kostenlos
Merge City Premium -Home decor
Merge City Premium -Home decor
Download QR-Code
Merge City Premium -Home decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Cooking Kawaii: Küche
Cooking Kawaii: Küche
Download QR-Code
Cooking Kawaii: Küche
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Merge Cafe Premium -Home Decor
Merge Cafe Premium -Home Decor
Download QR-Code
Merge Cafe Premium -Home Decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Box Head: Roguelike Premium
Box Head: Roguelike Premium
Download QR-Code
Box Head: Roguelike Premium
Entwickler: PANTHERA GLOBAL
Preis: Kostenlos
Super Tank Battle - Sandbox
Super Tank Battle - Sandbox
Download QR-Code
Super Tank Battle - Sandbox
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Dead God Land - Light Survival
Dead God Land - Light Survival
Download QR-Code
Dead God Land - Light Survival
Entwickler: MAD PIXEL
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
Undead City: Survivor Premium
Download QR-Code
Undead City: Survivor Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Undead Slayer: Offline Premium
Undead Slayer: Offline Premium
Download QR-Code
Undead Slayer: Offline Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Theme Park Simulator
Theme Park Simulator
Download QR-Code
Theme Park Simulator
Entwickler: BestRideSimulators
Preis: Kostenlos

Keine Google-Angebote mehr verpassen! So könnt ihr jetzt GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle hinzufügen + Abos




Icon Packs
PumpkinLine Orange - Icon Pack
PumpkinLine Orange - Icon Pack
Download QR-Code
PumpkinLine Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
EmeraLine - Icon Pack
EmeraLine - Icon Pack
Download QR-Code
EmeraLine - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Carol - Icon Pack
Carol - Icon Pack
Download QR-Code
Carol - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Pixel Ring Drop - Icon Pack
Pixel Ring Drop - Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Ring Drop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Linea - Icon Pack
Linea - Icon Pack
Download QR-Code
Linea - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
Download QR-Code
Dropicon Cut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Drop Dark - Icon Pack
Drop Dark - Icon Pack
Download QR-Code
Drop Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Material You Square Icon Pack
Material You Square Icon Pack
Download QR-Code
Material You Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Sharp - Square Icon Pack
Sharp - Square Icon Pack
Download QR-Code
Sharp - Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Square Clear - Icon Pack
Square Clear - Icon Pack
Download QR-Code
Square Clear - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
SeaLine - Blue - Icon Pack
SeaLine - Blue - Icon Pack
Download QR-Code
SeaLine - Blue - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Samak Blue - Icon Pack
Samak Blue - Icon Pack
Download QR-Code
Samak Blue - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Fledermaus - Square Icon Pack
Fledermaus - Square Icon Pack
Download QR-Code
Fledermaus - Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel

 

Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket