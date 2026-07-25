YouTube für Smart TVs: Kommentare direkt am Smart TV abgeben – neue Funktion jetzt im Testlauf (Video)

Sehr viele Nutzer konsumieren YouTube nicht nur am PC oder Smartphone, sondern bekanntlich zu einem stark wachsenden Anteil auch am Smart TV. Google hat daher schon vor längerer Zeit einen Schwerpunkt auf die App für Google TV gesetzt und testet jetzt eine interessante neue Funktion: Einer unserer Leser konnte jetzt direkt am Smart TV per Fernbedienungs-Diktat Kommentare absetzen.



Obwohl man sich am Smart TV eher als auf anderen Plattformen einfach nur berieseln lassen möchte, stärkt Google die Interaktion von Apps wie YouTube für Google TV. Der Abruf von Kommentare zu einem Video ist schon seit längerer Zeit möglich, wenn auch im Vergleich zu allen anderen Funktionen recht gut versteckt. Bisher ließen sich diese nur lesen, ohne weitere Interaktionsmöglichkeiten zu bieten. Wer reagieren möchte, musste das Video auf einem anderen Gerät abrufen. Das scheint sich bald zu ändern.

Für einen unserer Leser war es in dieser Woche erstmals möglich, einen Kommentar direkt am Smart TV abzugeben. Ein Samsung S90C mit Tizen – hat also nichts mit Google TV zu tun. Es wird ein neuer Button eingeblendet, der sich auswählen lässt, um einen Kommentar zu diktieren. Das Diktat erfolgt direkt in die Sprachfernbedienung und die erkannten Wörter werden wie gewohnt direkt am Smart TV eingeblendet. Kennt man in der Form von Gemini am Smart TV oder anderen Eingabestellen. Im folgenden Video könnt ihr diese Funktion im Einsatz sehen.

Wie ihr im Video sehen könnt, ist das Ganze noch recht experimentell. Selbst der Button mit dem Vorschlag für diese Funktion ragt über den Bildschirmrand hinaus – was vermutlich auf eine noch nicht erfolgte Anpassung nach der Übersetzung in deutsche Sprache zurückzuführen ist. Dennoch wird es angeboten, kann genutzt werden und der Kommentar erscheint an erwarteter Stelle im Kommentarstream. Das könnte dafür sorgen, dass auch Smart TV-Nutzer noch mehr Rückmeldungen als bisher geben.

Unser Leser hat uns das Video zur Verfügung gestellt. Bisher gab es noch keine Ankündigung seitens Google und auch an anderen Stellen ist bisher nichts über diese Funktion zu lesen. Daher ist zu erwarten, dass es sich um einen frühen Testlauf handelt, der für den breiten Rollout sicherlich noch einige Wochen oder gar Monate benötigen wird.

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[thx to: Alexander]

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