YouTube Shorts: Videos in doppelter Geschwindigkeit abspielen – muss das denn wirklich sein? (Meinung)

Google hat den Kurzvideos bei YouTube Shorts in dieser Woche ein großes Update spendiert, das überarbeiteten Player mit vielen Neuerungen im Gepäck hat. Eine dieser Neuerungen umfasst es, dass sich die Kurzvideos per Fingertap in doppelter Geschwindigkeit abspielen lassen – bei Bedarf sogar dauerhaft und übergreifend für alle Videos. Mein Kommentar dazu: Muss das wirklich sein?



Glaubt man den Statistiken von YouTube, Instagram und TikTok, erfreuen sich die Kurzvideos unglaublich großer Beliebtheit und werden täglich Milliardenfach konsumiert. Treue Leser dieses Blogs dürfen wissen, dass ich selbst kein großer Fan dieses Formats bin. Vielen Menschen dürfte bekannt sein, dass unter anderem diese Kurzvideos der Aufmerksamkeitsspanner vieler Menschen nicht unbedingt gut getan hat – und das ist bei weitem kein Vorurteil.

Jetzt führt Google die Möglichkeit ein, Kurzvideos in doppelter Geschwindigkeit abzuspielen. Die ohnehin schon stark komprimierten Inhalte lassen sich damit doppelt so schnell ansehen und nach Googles Rechnung können dadurch doppelte so viele Videos in derselben Zeit angesehen werden. Dass die enthaltenen Informationen oder zumindest Stories damit nicht unbedingt besser transportiert werden, dürfte ebenfalls nachvollziehbar sein.

Die Kurzvideos sind ohnehin meist sehr kurz, das erklär sich von selbst, doch wenn diese noch weiter verkürzt werden, schadet das nicht nur dem Transport der Informationen. Denn wer sich in 30 Minuten bisher 100 Kurzvideos angesehen hat, der konsumiert jetzt 200 Videos. In Verbindung mit dem schnellen Swipe zum nächsten Video ist das sicherlich nichts, was den eigenen grauen Zellen in irgendeiner Form guttut – es ist Berieselung in einer fast schon abstrusen Form. Ich frage mich immer: Kann man wirklich so viel Langeweile haben?









Videos in doppelter Geschwindigkeit = Mehr YouTube-Umsatz

Für Google ist das Kalkül klar, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Denn potenziell kann man damit die Reichweite vieler Videos verdoppeln – denn den Nutzern werden eben in derselben Zeit doppelt so viele Videos gezeigt. Das erhöht die KPIs und verschafft einen Vorteil im Wettbewerb mit TikTok und Instagram. Gleichzeitig kann man aber auch noch mehr Werbung unterbringen. Denn aus kalt wirtschaftlicher Sicht sind die Videos einfach nur die Wartezeit zwischen zwei Werbeanzeigen. Wird diese Zeit halbiert, ist das ein Traum für die Finanzabteilung.

Dass Google darauf hofft, dass die Nutzerschaft diese Funktion breit und häufig nutzt, zeigt sich schon daran, dass sich dieses Turbo-Abspielen „einhaken“ lässt. Eine kleine Geste, was den Shorts-Nutzern gut bekannt ist, und schon werden alle Videos doppelt so schnell abgespielt. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Das Abspielen von Videos in doppelter Geschwindigkeit ist allgemein nichts Schlechtes, auch wenn es bei den allermeisten Inhalten doch sehr stark auf die „Nutzungsqualität“ geht. Ich habe hier im Blog selbst erst vor wenigen Tagen Tipps zum Zeit sparen auf YouTube zusammengestellt und vermeldet, dass ich selbst oft auf 1,25x schaue. Doch zwischen 1,25x und 2x liegen Welten. Dazu kommt, dass die Inhalte in den Shorts ohnehin deutlich schneller ablaufen.

» YouTube Shorts: Kurzvideos endlich im echten Vollbild schauen – so könnt ihr jetzt alle Elemente ausblenden

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