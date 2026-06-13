Zeit sparen auf YouTube: So könnt ihr Videos schneller abspielen, Kommentare parallel lesen & mehr (3 Tipps)

Wer sich einmal auf Googles Videoplattform YouTube begibt, kommt so schnell nicht wieder los, denn die Algorithmen zeigen immer wieder neue interessante Videos. Heute fassen wir euch einige Tipps zusammen, mit denen ihr mehr Videos in kürzerer Zeit konsumieren könnt, ohne etwas zu verpassen oder auf einzelne Videos verzichten zu müssen. Natürlich nur mit Bordmitteln und ohne Drittanbieter-Apps.



Viele Nutzer dürften das kennen: Die Watchlist bei YouTube füllt sich gefühlt von ganz allein, die vorgeschlagenen Inhalte werden mit der Zeit immer interessanter und irgendwann ist es kaum noch möglich, alle Videos zu konsumieren. Wir haben euch daher in den letzten Wochen einige Tipps ausführlich gezeigt, die ich an dieser Stelle noch einmal im schnellen Überblick zusammenfassen möchte.

Videos temporär in doppelter Geschwindigkeit

In vielen Videos ist der Spannungsbogen oder der Informationsgehalt nicht permanent hoch, sodass man langatmige oder aus persönlicher Sicht unwichtige Stellen überspringen könnte. Das ist mit dem Fortschrittsbalken manchmal gar nicht so einfach, vor allem nicht bei kleineren Sprüngen. Daher mein Tipp: Haltet im Desktopbrowser einfach die Maustaste über dem Video gedrückt und es wird für diese Dauer doppelt so schnell abgespielt. Am Smartphone funktioniert es genauso – nur mit gedrücktem Finger.

» Mehr Infos zur YouTube-Wiedergabe in doppelter Geschwindigkeit

Videos schneller abspielen

Mein absoluter Dauer-Tipp: Spielt einfach alle Videos schneller ab. Habt ihr nicht gerade einen hektischen YouTube-Kanal erwischt, könnt ihr jedes Video mit 1,25x oder 1,5x Geschwindigkeit abspielen und werdet das nach sehr kurzer Zeit nicht einmal bemerken. Rein rechnerisch spart ihr pro Video bis zu einem Viertel der Zeit – das lohnt sich. Um das zu nutzen, wählt einfach „Geschwindigkeit“ in den Einstellungen des YouTube-Players aus und setzt eure Wunschgeschwindigkeit. Bei Bedarf lässt es sich auch mit den Tastenkombinationen SHIFT + , oder SHIFT + . regulieren.

» Mehr Infos zur angepassten Videogeschwindigkeit in YouTube









Videos und Kommentare gleichzeitig nutzen

Nicht nur die Videos sind interessant, sondern oftmals auch die Kommentare. Allerdings ist YouTube so gestaltet, dass man entweder das Video oder die Kommentare sieht – nicht beides gleichzeitig. Glücklicherweise lässt sich das mit dem Chrome-Browser am Desktop ändern. Ihr könnt einfach das Video über den Medienplayer des Browsers herauslösen und habt es anschließend als schwebendes und beliebig in der Größe und Position veränderbares Fenster.

Damit könnt ihr das Video laufen lassen und nebenbei die Kommentare lesen oder etwas ganz anderes erledigen. Eine simple Bild-in-Bild-Funktion.

» Mehr Infos zu den schwebenden YouTube-Videos

—

Ich nutze alle drei Tipps persönlich schon seit langer Zeit. Das Herauslösen von Videos ist bei mir fast schon Standard und auch das Abspielen mit 1,25x oder 1,5x Geschwindigkeit ist für mich persönlich nicht mehr wegzudenken. Gerne auch beides in Kombination. Das spart enorm Zeit und gibt euch überhaupt erst die Möglichkeit, so viele Inhalte zu konsumieren.

Letzte Aktualisierung am 23.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.