Android: Völlig neue Google-App kommt – Dreambeans informiert über alle wichtigen Infos und Termine (Video)

Google spendiert der Gemini-KI immer wieder neue Apps und Funktionen, um die Möglichkeiten auszuloten, das KI-Modell noch tiefer in den Alltag der Nutzer zu integrieren. Vor wenigen Tagen wurde die völlig neue Google-App Dreambeans gestartet, die im organisatorischen Bereich unterwegs ist und den Nutzern in einem interessanten Stil Informationen vermitteln soll. Es geht um Erinnerungen, Empfehlungen oder die Aufbereitung wichtiger Informationen.



Google möchte die Gemini-KI so weit wie nur möglich im digitalen Alltag der Nutzer verankern, das zeigt sich immer wieder und gehört zum Geschäftsmodell des Unternehmens. Dabei setzt man nicht nur auf die Gemini-App selbst, sondern integriert das KI-Modell auch immer wieder in bestehende Apps oder schafft ganz neue Anwendungen. Zur Organisation der persönlichen Datenströme rund um die Organisation hat man im vergangenen Jahr Google CC vorgestellt, dessen Hauptfunktion heute als „Gemini Daily Briefing“ nutzbar ist. Jetzt greift man diese Idee erneut auf, packt sie in ein völlig anderes Konzept und positioniert eine neue App als eine Art Ratgeber und Erinnerungshilfe.

Mit der neuen App Dreambeans, die aus dem Google Labs-Bereich stammt und damit noch nicht zu den Kernprodukten gehört, sollen die Nutzer dabei unterstützt werden, das wirklich Wichtige aus der täglichen Informationsflut zu filtern. Die App soll relevante und inspirierende Dinge herausfiltern und dafür sowohl auf öffentliche Quellen als auch per Gemini Personal Intelligence die zahleichen Google-Apps des Nutzers zugreifen können. Auch der bisherige Chatverlauf aus den Konversationen kann für die Auswahl eine Rolle spielen.

Die Bezeichnung der App ist nicht ganz zufällig gewählt, sondern beschreibt schon das Konzept der App: Die App soll ihre Magie über Nacht walten lassen und die wichtigsten Informationsstränge des Nutzers durchforsten und zusammenführen. Am nächsten Morgen soll der Nutzer mit wichtigen Erinnerungen, Ideen oder Inspirationen begrüßt werden. Man nennt diese Ideen bzw. künstlerischen Darstellungen „Beans“ (Bohnen). Man will bewusst keinen endlosen Stream schaffen, sondern eine „überschaubare und endliche Sammlung von täglichen Geschichten“ Wie das aussieht, könnt ihr im folgenden Video sehen.









Obiges Video zeigt die Einsatzgebiete, die man für die App im aktuellen Stadium vorgesehen hat und erklärt den tieferen Zweck der Anwendung: Steht im Kalender beispielsweise der Besuch eines Freundes und der Nutzer hat gleichzeitig eine Lieferbestätigung für Welpenfutter, soll Dreambeans für den aktuellen Tag hundefreundliche Restaurants in der Nähe vorschlagen oder auch Welpen-Trainingstipps geben. Also Dinge, die nicht unbedingt offensichtlich sind und sich erst durch die Kombination von Informationssträngen ergeben.

Die Gemini-KI wirkt in dieser App weniger wie ein Assistent oder strenger Aufräumer, sondern viel mehr wie ein Freund mit hilfreichen Tipps – eben erneut der ganz persönliche Assistent ohne erhobenen Finger. Wer dem Design aus obigen Marketingvideo etwas abgewinnen kann, der darf sich freuen, denn dabei handelt es sich tatsächlich um das Oberflächen-Design der App. Man will mit diesem Stil, der an gezeichnete Buchseiten erinnert, ganz bewusst eine Entschleunigung vornehmen, ohne den Fokus auf wichtige Dinge zu verlieren. Alle Bilder werden passend zum vorgeschlagenen Bohnentraum, ja so nennt man das wohl, mit Gemini Nano Banana 2 erstellt.

In der Theorie steht die neue App kostenlos zur Verfügung, allerdings ist nur für US-Abonnenten von Google AI Ultra verfügbar und kann von diesen ausprobiert werden. Vermutlich wird es diese App nicht lange geben, denn als eigenständiges Produkt ist sie trotz des interessanten Konzepts zu schwach. Als Ableger oder spezieller Bereich für das tägliche Gemini-Briefing aber sicherlich denkbar.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 6.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.