Google Labs: Völlig neue Google-App kombiniert GMail, Kalender, Drive & Gemini – CC wird zur Google-Zentrale

Google hat seit vielen Jahren ein großes Portfolio an Apps, die der Organisation des digitalen Alltags dienen – von GMail über den Kalender und Notizen bis zu Google Drive oder der Aufgabenverwaltung. Jetzt hat man mit Google Labs CC eine ganz neue App gestartet, die deren Inhalte an zentraler Stelle sinnvoll zusammenführen kann. Es ist eine App, die sich viele Nutzer schon seit Jahren wünschen.



Google ist seit vielen Jahren dafür bekannt, viele Alltagshelferlein im Portfolio zu haben, die ihre Aufgaben so simpel und zuverlässig erledigen, dass sich die meisten davon zum Marktführer oder Quasi-Standard aufgeschwungen haben. GMail für E-Mails, der Google Kalender für Termine und Erinnerungen, Google Keep für Notizen, Tasks für Erinnerungen oder Drive für Dokumente aller Art. Bislang fehlte es aber an einer zentralen Anlaufstelle, die alle Inhalte an zentraler Stelle bündelt.

Vor wenigen Tagen ist die neue App Google Labs CC gestartet, die genau diese Aufgabe übernimmt. Die App sammelt alle E-Mails, alle Termine, aktuelle Dokumente, verknüpft diese mit KI und externen Quellen und fasst diese in Form einer Tagesvorschau zusammen. Herausgekommen ist die „Your day ahead“-Übersicht, so wie ihr sie auf obigem Screenshot und im unten eingebundenen Video sehen könnt.

Die Startseite – und zugleich auch einzige Seite der App – gliedert sich in drei Bereiche: „Top of mind“ für die wichtigen Kurzaufgaben des Tages inklusive Zeitschätzung. „FYI“ für anstehende Dinge, wie etwa erwartete Pakete, E-Mail-Antworten oder bevorstehende Zahlungen. Und dann noch „On your calendar“ für die manuell eingetragenen Termine und Aufgaben des Tages. Ein schneller Einstieg in den Tag, um nichts zu verpassen.









Endlich wieder eine echte Google-App!

Auch wenn es sich dabei nur um eine experimentelle und bislang unscheinbare App handelt, die in der Form mutmaßlich nicht lange angeboten werden wird, ist das mal wieder eine echte Google-App: Kommt aus dem Nichts, ist sofort hilfreich und einfach nutzbar. Sie löst ein Problem, von dem ihr vorher gar nicht wusstet, dass ihr es hattet, aber dennoch froh über die Lösung seid. Gleichzeitig verknüpft sie die bisher trotz Workspace-Schirm meist getrennten Organisations-Apps miteinander.

Ich denke, dass ein solches Konzept großes Potenzial hat und „Your day ahead“ nur der Einstieg ist. Man könnte so etwas auch für längere Zeiträume anbieten, an möglicherweise vergessene Dinge erinnern oder viele weitere Dienste vom Aufgabenplaner bis Google Maps integrieren. Auch die Gemini-KI soll an Bord sein, ohne dass diese derzeit sichtbar wird. Meine Vermutung ist, dass die App nach einer Testphase als Bestandteil einer neuen personalisierten Gemini-KI starten wird. Ähnlich zu dem, was der Google Assistant vor langer Zeit oder Google Now vor sehr sehr langer Zeit einmal geboten hatten.

Die App zeigt aber auch das Potenzial, das in der Verknüpfung der Daten in den Google-Diensten schlummert, das bislang weitestgehend ungenutzt bleibt. Sobald Gemini sichtbar einzieht, dürfte sich von den anstehenden Aufgaben sicherlich auch das eine oder andere an die KI delegieren lassen. Wer das Ganze einmal ausprobieren möchte, muss sich selbst die Daumen drücken und sich auf der CC-Warteliste eintragen. Aktuell werden wohl zahlende Google AI-Abonnenten bevorzugt – alle anderen Nutzer aber nicht explizit ausgeschlossen.

» Google Disco: Neuer KI-Browser zeigt die Zukunft des Web, der Browser, Apps und Betriebssysteme (Meinung)

Letzte Aktualisierung am 2025-12-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.