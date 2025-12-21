Gboard Bubble: Neue ultraleichte Google-Tastatur bringt weihnachtlichen Spaß und Nostalgie (Galerie & Video)

Das Team der Tastatur-App Gboard arbeitet stetig daran, die Texteingabe zu optimieren und den Nutzern möglichst komfortable Funktionen bereitzustellen – und das nicht nur in Form von Software. Vor einiger Zeit hat man eine ultraleichte Tastatur mit wirklich revolutionärem Konzept vorgestellt. Das Gboard Bubble Wrap ist mobil, fingerfreundlich, benötigt keinen Strom und macht auch noch richtig viel Spaß. Eine geniale Idee – passend zu Weihnachten.



Bei Google Gboard zeigt man sich schon seit Jahren sehr kreativ und präsentiert stets am 1. Oktober – dem am weitesten vom 1. April entfernten Tag – eine völlig neue Tastatur-Idee. Es war schon die eine oder andere Innovation mit dabei, wie etwa das Swipe-Keyboard, der Gboard Finger, die Gboard Teetasse oder zuletzt auch Gboard Flap mit nur einer einzigen Taste. Heute präsentieren wir euch eine Idee, die noch sehr viel federleichter, stromsparender und spaßiger als die Ein-Tasten-Variante ist.

Ein Clou aus der Ideenschmiede nennt sich Gboard Bubble Wrap und könnte gerade zur Weihnachtszeit mit den zahlreichen Paketen zu einer echten Alternative werden. Streng genommen handelt es sich bei dem Produkt um ein zweiteiliges Gerät – nämlich einen Aktor und einen Scanner. Der Aktor sieht aus wie eine Luftpolsterfolie und macht auch genauso viel Spaß. Jeder Luftblase ist ein Buchstabe zugewiesen, sodass dieser durch das Zerplatzen der Blase „getippt“ wird. Auch ein leichtes Eindrücken kann als Tastendruck gewertet werden.

Das zweite Gerät ist der Scanner, durch den der Folien-Aktor hindurchgeschoben wird. Dieser liest im Stil eines Lochkartenlesers die intakten und zerplatzten Blasen, um die Buchstaben entsprechend in das Testfeld einzugeben. Wer auch unterwegs tippen möchte, kann das mit der praktischen mobilen Scanner-Erweiterung tun, die ihr auch auf den unten eingebundenen Bildern sowie im Video sehen könnt. Schaut euch die beiden Gerätschaften einmal im Detail an.

















Es ist kaum in Worte zu fassen, wie viele Vorteile in diesem Gerät vereint werden: Zum einen haben wir den wirklich ultraleichten Aktor, von dem viele Menschen zu Weihnachten vielleicht wieder einen ganzen Stoß in ihren Paketen erhalten. Auf keinem anderen Gerät werdet ihr so viel Tippfreude haben, das ist mit Sicherheit garantiert. Außerdem ist für die Eingabe keine Energie notwendig, mehrere Nutzer können gemeinsam tippen und selbst das Tippen im Voraus ist möglich! Dass mit dem Lochkartenleser noch eine Prise Nostalgie mit einfließt, rundet es perfekt ab.

Aber es gibt noch mehr Freude: Google plant, die Luftpolsterfolie mit Duftstoffen zu füllen, sodass bei jedem Tastendruck ein angenehmer Duft versprüht – schaut euch doch nur einmal den genussvollen Blick der Dame in obiger Galerie an. Viel angenehmer kann man das Tippen wirklich nicht mehr machen. Als weiteres Goodie eignet sich diese Tastatur auch dazu, ein herunterfallendes Smartphone vor Schäden zu schützen.

Leider hat es auch dieses Konzept zunächst nicht in die Produktion geschafft, doch wer sich dafür interessiert, findet sowohl di Bauanleitung als auch die notwendigen Sourcen direkt bei GitHub und kann sich diese ultraleichte Tastatur selbst nachbauen. Vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, um der herumfliegenden Folie einen weiteren Zweck zu spendieren!

Letzte Aktualisierung am 2025-12-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.