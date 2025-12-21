Androidify: So könnt ihr jetzt euren eigenen Android-Bot erstellen – Bugdroid jetzt mit Gemini-KI (Video)

Viele Nutzer dürften beim Gedanken an Googles Betriebssystem Android den sympathischen grünen Roboter im Kopf haben, der lange Zeit als Bugdroid bekannt war und mittlerweile nur noch den Namen The Bot trägt. Jetzt hat Google eine neue Version von Androidify veröffentlicht, das es allen Nutzern dank KI-Unterstützung ermöglicht, einen ganz eigenen Android-Roboter zu basteln. Inklusive Hintergrund und Animation.



Schon vor zehn Jahren hat Google erstmals das Tool „Androidify“ angeboten, das es den Nutzern ermöglicht, eine eigene Variante des Android-Roboters zusammenzuklicken. Einfach eine Kleidung, eine Kopfbedeckung sowie ein Accessoire aus dem Portfolio auswählen und schon zeigte sich die personalisierte Variante. Ein nettes Spielchen, das aber nicht viele Variationen ermöglichte. Im Laufe der Jahre hatte man das mehrmals neu gestartet und mit zusätzlichen Elementen versehen und jetzt folgt ein weiterer Anlauf.

Jetzt setzt das Tool auf die Künstliche Intelligenz von Gemini und bietet damit nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, den Roboter einzukleiden. Ihr könnt beliebige Kleidungsstücke beschreiben, Accessoires oder auch Situationen beschreiben. Wer nicht ganz so kreativ ist, kann sich von Gemini einen Prompt vorschlagen lassen. Und wer es ganz persönlich haben möchte, lädt ein Foto von sich selbst hoch und sieht nach einer kurzen Wartezeit einen Android-Roboter mit der eigenen Kleidung.

Die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Wer Gefallen am eigenen Bot findet, kann diesen auch animieren lassen oder den Hintergrund austauschen, sodass eine ganz persönliche Darstellung daraus werden kann – sei es als Bild oder als Video. Und wer ganz begeistert ist, kann sich den Roboter außerdem in einer transparenten Variante erstellen lassen und diesen als Profilbild in Social Media oder an anderen stellen verwenden.

Probiert das doch einfach einmal aus, es ist ein spaßiges kleines Tool, mit dem Google sowohl die Gemini-KI in puncto Kleidung trainieren als auch den Android-Roboter wieder etwas mehr in das Bewusstsein rücken möchte. Ihr könnt das sowohl im Web als auch in der eigens für diesen Zweck entwickelten Android-App nutzen.

