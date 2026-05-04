Google Home: Gemini-KI wird jetzt für viele neue Nutzer ausgerollt – löst Google Assistant auf allen Geräten ab

Mit Gemini for Home hat Google schon vor Monaten mit einem umfangreichen Upgrade für viele Smart Home-Nutzer begonnen, das auch auf vielen älteren Geräten ankommen soll. Viele Nutzer warten bis heute, doch jetzt will man ordentlich an Geschwindigkeit zulegen und den Rollout vor allem in Europa beschleunigen. Freuen dürfen sich auch Nutzer in allen deutschsprachigen Ländern.



Eigentlich wollte Google schon bis Ende März alle Google Assistant-Integrationen durch Gemini ersetzen, doch diesen Zeitplan konnte man ganz offensichtlich nicht einhalten. Vom Smart TV über Android Auto bis hin zum Smart Home warten einige Nutzer bis heute, während andere schon seit Monaten über die neue KI verfügen. Das erklärt sich durch den Staged Rollout, der von Google in diesem Fall über viele Monate gezogen wird.

Jetzt hat man angekündigt, die Wartelisten deutlich schneller abzuarbeiten und das Upgrade vom Google Assistant auf Gemini for Home zu beschleunigen. Konkret ist die Rede vom europäischen Raum, wo man in vielen Ländern in den Rollout startet – darunter auch Österreich und Schweiz. Deutschland ist nicht mehr aufgelistet, weil die Smart Home-KI hierzulande bereits offiziell ausgerollt wurde. Dennoch warten noch viele Nutzer und könnten das Upgrade durch die Beschleunigung ebenfalls in Kürze erhalten.

Es ist zu erwarten, dass der große Schwung der Smart Home-Updates, die derzeit mehrfach pro Monat größere funktionelle Sprünge mitbringen, sowohl in einem größeren Umbau als auch neuer Hardware gipfelt. Der schon vor Monaten angekündigte Google Home Speaker soll im Frühjahr 2026 endlich in den Verkauf starten – vielleicht geschieht es in diesem Monat irgendwann zwischen Android Show und Google I/O.

Das Upgrade auf Gemini soll auch auf allen älteren Google-Geräten ankommen – bis hinunter zur ersten Smart Speaker-Generation aus dem damaligen Label Google Home. Eventuell kann es helfen, in das Early Access-Programm zu wechseln, eine Garantie für ein schnelles Update ist das allerdings nicht.

» Google Home & Gemini: Großes Update optimiert die KI-Kameraauswertung und Medienkontrollen (Screenshots)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.