Google Home Speaker: Vor sieben Monaten vorgestellt und noch immer nicht am Markt – was war der Plan?

Google wird schon bald im Smart Home-Bereich mit einem neuen Produkt nachlegen, das einigen Nutzern bekannt vorkommen könnte: Der bereits vor sieben Monaten (!) angekündigte Google Home Speaker soll in Kürze endlich auf den Markt kommen. Viele Menschen dürften den Smart Speaker schon wieder vergessen haben, obwohl Google diesen damals mit großem Aufwand vorgestellt hat. Man muss sich wirklich fragen, was sich das Marketing dabei gedacht hat.



Das Smart Home wurde von Google für lange Zeit sträflich vernachlässigt, denn der gesamte Bereich basiert(e) stark auf dem Google Assistant, an dem man schon vor langer Zeit – noch vor Gemini – das Interesse verlor. Doch mittlerweile ist Google Home deutlich modernisiert worden, die Gemini-KI ist auf den meisten Geräten eingezogen und jetzt geht es in die nächste Runde: Die ebenfalls mittlerweile altersschwache Hardware will auf den neuesten Stand gebracht werden.

Schon am 1. Oktober 2025 wurde der Google Home Smart Speaker vorgestellt, der den aktuellen Schwung rund um Google Home und Gemini mit einem starken Stück Hardware krönen soll. Der neue Smart Speaker legt im Vergleich zum Vorgänger stark nach: Das Gerät bringt ein schickes Design, hat Gemini im Gepäck, schafft eine Doppelrolle als Matter-Hub, bietet 360 Grad-Sound, lässt sich mit dem Google TV Streamer koppeln und trumpft auch mit technischen Daten auf. Und das Ganze auch noch zu einem durchaus akzetablen Preis, wie ihr dem verlinkten Artikel entnehmen könnt.

Google hatte den Smart Speaker am 1. Oktober vorgestellt, aber schon im August (Ja, 2025) wurden erste Teaser veröffentlicht. Diese Teaser machten neugierig und man versprach den Nutzern, schon „bald“ etwas anzukündigen. Schon damals wussten wir, dass es sich um einen Smart Speaker handelt. Google hatte bereits eine fix-fertige Werbekampagne in petto und natürlich gingen alle Beobachter davon aus, dass man das Gerät sechs Wochen nach den ersten Teasern final präsentieren und in den Verkauf bringen wird. Doch damit lagen wir knapp daneben.









Der Google Home Smart Speaker ist längst vergessen

Zum Entsetzen vieler interessierter Nutzer hatte Google angekündigt, dass der Google Home Speaker erst im Frühjahr 2026 erscheinen wird! Mittlerweile befinden wir uns im Frühjahr, die Präsentation ist längst vergessen und rein kalendarisch hat Google noch bis zum 21. Juni Zeit, das Gerät endlich auf den Markt zu bringen. Fraglich natürlich, ob die damals per Teaser gehypten Nutzer noch immer Interesse am Gerät haben. Natürlich wird Google das neue Gerät noch einmal per Blogpost ankündigen und die Tech-Medien sowie wir hier im Blog werden berichten, aber man muss sich wirklich fragen, warum Google das Produkt im Oktober überhaupt vorgestellt hat.

Seit Oktober wurde der Google Home Speaker nicht mehr im großen Stil erwähnt und man könnte fast schon meinen, dass der Smart Speaker niemals erscheint. Vermutlich hatte man in der Teaser-Phase im August 2025 selbst noch mit einem Start im Oktober geplant. Immerhin wurde eine Werbekampagne mit dem teuer eingekauften Lando Norris produziert und es ergibt kaum Sinn, die Nutzer im August auf ein Oktober-Event heiß zu machen, dass sie erneut auf Mai 2026 vertröstet. Es müssen also recht kurzfristig massive Probleme aufgetreten sein, das wäre die einzige sinnvolle Begründung. Aber wäre es dann nicht besser gewesen, die Oktober-Präsentation ausfallen zu lassen?

Wir dürfen gespannt sein, ob der Smart Speaker in der damals gezeigten Form tatsächlich auf den Markt kommen wird. Ein Smart Speaker (und ein Smart Display) kommen ziemlich sicher, aber vielleicht wird das in der Pipeline steckende Gerät ganz anders aussehen, als das, was man neun Monate vorher angeteasert hat… Wir halten euch auf dem Laufenden.

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.