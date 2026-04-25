Aluminium OS: Das ist Googles neues Betriebssystem für den Desktop – Leaks zeigen die Oberfläche (Videos)

Google dürfte schon in wenigen Wochen das neue Betriebssystem Aluminium OS vorstellen und vielleicht auch offiziell für erste interessierte Nutzer zum Download anbieten. Dank offizieller Aussagen und zahlreicher Leaks ist schon jetzt viel über das kommende Produkt bekannt, das Android langfristig stark verändern könnte. Wir fassen alle Infos zusammen, zeigen euch viele Screenshots, Videos und ordnen die Kombination aus Android, ChromeOS und Gemini ein.



Der Pool der Google-Betriebssysteme wird sich schon sehr bald um ein weiteres Produkt füllen, das vermutlich schon in wenigen Wochen auf dem Android Show-Event vorgestellt werden wird. Weil ChromeOS mittlerweile auf der Abschussliste steht und einen Nachfolger benötigt, geht man jetzt einen interessanten Weg: Denn nicht nur Android soll ChromeOS auf den Chromebooks ersetzen, sondern auch ein ganz neues Android-basiertes Betriebssystem.

Der Neuzugang nennt sich Aluminium OS und ist aus mehreren Quellen bekannt geworden. Begonnen hatte es mit einer vielsagenden Stellenanzeige, in der die zukünftige Relevanz des Produkts bereits beschrieben wurde. Es folgte eine offizielle Bestätigung, eine Reihe von Leaks und mittlerweile sind wir auf einem soliden Stand. Bekannt ist, dass es ein neues Produkt im Betriebssystem-Bereich sein wird. Dass es auf Android basieren wird und ChromeOS ersetzen soll. Natürlich darf auch die Gemini-KI nicht fehlen, die tief in den Desktop-Alltag integriert werden soll.

Allein mit diesen Eckdaten liegt die Latte sehr hoch, aber wie sieht das neue Betriebssystem aus? Tatsächlich gibt es auch schon erstes Bildmaterial, das aus einem öffentlich zugänglichen Bugtracker des Chrome-Teams stammt. Leider konzentrieren sich die Aufnahmen auf ein nicht weiter relevantes Browserproblem, aber dennoch bekommen wir etwas von dem im Hintergrund agierenden Betriebssystem Aluminium OS zu sehen. Wenn man so will, handelt es sich um halboffizielle Aufnahmen.









Aluminium OS ist eine Mix aus Android und ChromeOS

Im obigen Video könnt ihr eine frühe Bildschirmaufnahme vom neuen Aluminium OS sehen. Schon auf den ersten Blick zeigt sichh, dass es sich um eine Mischung aus dem Android-Desktopmodus und ChromeOS handelt – man wird das Rad also nicht neu erfinden. Im laufe der Jahre haben sich die beiden Betriebssystem-Oberflächen immer weiter angenähert, sodass die Unterschiede längst nicht mehr so deutlich sind. Das geht so weit, dass manchmal kaum zu erkennen ist, ob es sich um Android oder ChromeOS handelt. Dass man dieses Konzept bei Aluminium OS fortsetzt erscheint daher nur folgerichtig.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Google auf Bewährtes setzt: Am oberen Rand gibt es eine Statusleiste mit den wichtigsten Informationen und am unteren Rand findet sich eine Taskleiste für den App-Aufruf und Wechsel. Die Taskleiste kennen wir aus ChromeOS und dem Android-Desktopmodus, die Statusleiste hauptsächlich aus Android. Dass ein Betriebssystem beide Elemente besitzt und somit am oberen und am unteren Rand feste Elemente hat, ist zumindest für Nutzer von Windows oder ChromeOS ungewöhnlich. Ob das notwendig ist oder man nicht doch eher auf die ChromeOS- und Windows-Variante hätte setzen können, muss die Zeit zeigen. Bis zum ersten Release kann sich das natürlich auch noch ändern.

Die Taskleiste von Aluminium OS scheint recht gewöhnlich zu sein: Es gibt einen Button für das Startmenü inklusive Suchfunktion, das wir in diesem Video aber leider nicht zu Gesicht bekommen. Daneben befindet sich die typische Auflistung der angepinnten und geöffneten Apps. Das war auch schon alles für diesen Bereich. Ich gehe davon aus, dass das Aluminium-Startmenü dem von ChromeOS sehr ähnlich sehen wird. Eine Auflistung von Apps und Aktivitäten sowie eine Suchfunktion – sicherlich darf auch ein Gemini-Prompt nicht fehlen – und nicht viel mehr.

Etwas voluminöser wird es am oberen Rand, sodass sich die Statusleiste in zwei Hälften teilen muss – aber das kennen wir von Android: Auf der linken Seite zeigt sich die Uhrzeit inklusive Sekunden sowie das Datum. Die Sekunden werden mutmaßlich nicht bis in die finale Version an dieser Stelle enthalten bleiben, doch für die Testphase dürften sie hilfreich sein. Rechts sehen wir die Statusinformationen, die unter anderem den Akkustand, das Wifi-Signal, die Spracheinstellungen, ein abgewandeltes Gemini-Logo sowie eine Glocke für die Benachrichtigungen enthalten.









Leider sehen wir vom eigentlichen Betriebssystem und dessen Oberfläche noch nicht viel. Die geöffneten Browserfenster verdecken große Teile des Desktops und weitere Betriebssystem-Interaktionen scheinen in diesem Video nicht notwendig zu sein. Das verrät uns allerdings auch, dass das neue Betriebssystem weiterhin fensterbasiert ist und zwei Anwendungen nebeneinander zeigen kann. Das ist zwar keine große Überraschung und absolut zu erwarten gewesen, aber dennoch soll es als enthaltene Information nicht unerwähnt bleiben.

Spannend ist noch, dass der Chrome-Entwickler diese Videos auf einem Chromebook aus dem Jahr 2021 aufgenommen hat – das ist immerhin schon ein halbes Jahrzeht alt. Das Betriebssystem kommt also schon aktiv auf einem Chromebook zum Einsatz und benötigt nicht die allerneuste Hardware. Das unterstreicht Googles offizielle Aussage, dass man das neue Betriebssystem möglichst auf alle Chromebooks bringen will. Ein Hoffnungsschimmer für alle Nutzer, die sich in den letzten Jahren ein Chromebook gekauft haben und einen Stillstand befürchten.

Intern wird das Betriebssystem als ALOS bezeichnet, offiziell dürfte man bei der Bezeichnung „Aluminium OS“ bleiben. Den ersten Milestone will man laut offiziellen Informationen 2026 veröffentlichen – das könnte schon am 12. Mai rund um das Android Show-Event der Fall sein. Wirklich fertiggestellt soll das Betriebssystem wohl nicht vor 2028 sein.

Letzte Aktualisierung am 23.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.