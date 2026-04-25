Pixel Glow: Google lässt die Pixel 11-Smartphones leuchten – wie könnte dieser neue Effekt aussehen?

Google wird schon in wenigen Monaten die Pixel 11-Smartphones auf den Markt bringen, die erstmals seit mehreren Jahren eine relevante Neuerung am Äußeren mitbringen soll. In Android 17 findet sich eine offizielle Ankündigung von Pixel Glow, das die Nutzer mit einer leuchtenden Rückseite über laufende Aktionen oder eingehende Benachrichtigungen informieren soll. Aber wie könnte das aussehen?



Die Pixel-Smartphones haben sich seit der sechsten Generation rein äußerlich nicht mehr nennenswert verändert. Natürlich gab es kleinere Anpassungen, die Kameraleiste wurde mit jedem Release überarbeitet und in jedem Jahr gab es eine kleine Modernisierung, doch eine wirklich große Veränderung gab es seit Jahren nicht. Zwar dürfte man daran arbeiten, die Pixel-Kameraleiste verschwinden zu lassen, aber das dürfte eher ein langjähriges Projekt mit mehreren Zwischenschritten sein.

Vor wenigen Tagen wurden in der letzten Android 17 Beta interessante Hinweise entdeckt, die von einer neuen Funktion der Pixel-Smartphones sprechen: Pixel Glow. Bei Pixel Glow soll es sich um ein Konzept handeln, das die Smartphone-Rückseite zum Leuchten bringt und den Nutzer über einen aktiven Prozess (etwa Gemini Live) oder auch eine wichtige eingehende Benachrichtigung informieren soll.

Bei dieser Information handelt es sich allerdings nicht um einen Leak, sondern um eine offizielle Ankündigung und Kategorie in den Einstellungen der Android 17 Beta 4. Oben seht ihr einen Screenshot dieser Einstellungen, die bereits im neuen Betriebssystem enthalten sind, sich mangels unterstützter Hardware aber noch nicht aktivieren lassen.









Wo wird die Leuchte integriert?

Die große Frage ist, wo die Pixel-Entwickler eine solche Leuchte auf der Rückseite integrieren könnten. Weil es bereits Renderbilder von allen Pixel 11-Smartphones gibt und diese über viele Jahre zu 100 Prozent zuverlässig gewesen sind, können wir ein völlig neues Element ausschließen. Man muss diese also in irgendeiner Form auf der Geräte-Rückseite integrieren. Es ist nicht davon auszugehen, dass man plötzlich ein Nothing-ähnliches Glyph-System auspackt. Das wäre eine zu offensichtliche Kopie und würde eher weniger dem Pixel-Stil entsprechen.

Google-G auf der Rückseite?

Ich hatte bereits bei der ersten Meldung ins Spiel gebracht, dass die Pixel-Entwickler das Google-G auf der Rückseite des Smartphones zum Leuchten bringen könnten. Das würde sich regelrecht anbieten, denn schließlich kommt seit vielen Jahren ein vierfarbiges G an vielen Stellen im Google-Netzwerk sowie auf allen Hardware-Produkten zum Einsatz. Der im vergangenen Jahr eingeführte Farbverlauf, der in Videos und Animationen oftmals animiert ist, würde einen netten Effekt auf der Rückseite ergeben.

Das Google-G auf der Rückseite wäre die naheliegendste Variante und ich bin mir ziemlich sicher, dass man diese Variante zumindest intern diskutiert oder gar ausprobiert hat. Doch es hat auch einen Nachteil – nämlich die Größe. Zwar ist das G prominent genug positioniert, doch gerade wenn es in die Mehrfarbigkeit geht, könnte die Fläche schlicht zu klein sein. Dazu passt, dass Google schon in den Einstellungen warnt, dass es für lichtempfindliche Personen problematisch sein könnte.

Ein leuchtender Rahmen?

Die zweite Variante, die Seiten des Smartphones mit einer Art LED-Streifen zu versehen. Das hätte den Vorteil, dass die Lichteffekte sowohl auf der Rückseite als auch der Vorderseite und auch von der Seite zu sehen wären. Es könnte eine elegante Variante werden, die gut zu den neuen Gemini-Animationen passt, die bei Aufruf des KI-ChatBot die gesamte Displayfläche einmal erleuchten lassen. Analog dazu könnte man das auf der Rückseite anbieten.









Eine leuchtende Kameraleiste?

Die dritte Variante wäre, eine Lichtleiste rund um den Kamerabalken zu führen und diesen erleuchten zu lassen. Das gäbe eine ausreichend große Fläche und wäre ebenfalls aus vielen Positionen sichtbar. Ich das Oben mit einer schnellen Bild-KI einmal visualisiert – viel schicker ging es leider nicht. Stellt es euch ein wenig dezenter vor. Auch für diese Variante gibt es Pro- und Kontra-Argumente.

Für diese Position spricht, dass es das ikonische Element der Pixel-Smartphones unterstreichen würde. Erst vor wenigen Tagen wurde interessanterweise eine neue Gemini Live-Animation eingeführt, die den farblichen Bereich deutlich eingrenzt und in eine ovale Form packt, die vielleicht nicht nur rein zufällig an die Kameraleiste erinnert. Schaut euch den Screenshot im Artikel einfach einmal an. Gegen diese Variante spricht meiner Meinung aber, dass eine solche Lichtleiste von einer Schutzhülle weitestgehend verdeckt werden könnte – was gerade bei einem möglicherweise sehr wichtigem neuen Feature nicht akzeptabel ist.

—

Wir dürfen gespannt sein, wo Google diesen Lichteffekt auf der Rückseite der Pixel-Smartphones positioniert. Vielleicht findet sich auch noch eine andere Stelle, die hier im Artikel keine Beachtung gefunden hat.

Letzte Aktualisierung am 23.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.