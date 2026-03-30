Android: Gemini bekommt neue Vollbild-Animation – färbt gesamten Displayrahmen nach App-Aufruf (Video)

Der Aufruf des KI-ChatBot Gemini ist unter Android auf einer Reihe von Wegen möglich und wird je nach Status von einer Animation begleitet, die das Eingabefeld am unteren Rand hervorheben soll. Jetzt wird eine Änderung ausgerollt, die den neuen Funktionsumfang besser unterstreichen soll: Statt nur des Eingabefeldes wird der gesamte Displayrand mit einer bunten Animation erhellt.



Der KI-ChatBot Gemini hat nicht viel mit dem Google Assistant gemeinsam, doch er hat unter anderem die Animation beim externen Aufruf geerbt, die sich um das Eingabefeld legt und dieses hervorhebt. Wird Gemini per Tastenkombination oder Spracheingabe aufgerufen, erscheint das bekannte Promptfeld am unteren Displayrand, der gesamte Hintergrund wird etwas abgedunkelt und rund um das Eingabefeld erscheint eine Animation in den typischen Google-Farben. Je nach Generation kann die Animation auch in Blautönen gehalten sein. Das soll dafür sorgen, dass die Nutzer das Feld sofort sehen und mit diesem interagieren können.

Jetzt zeigt sich bei vielen Nutzern eine neue Animation, die sich nicht mehr auf das Suchfeld beschränkt, sondern gleich den gesamten Displayrahmen erleuchten lässt. Wie ihr im obigen Video sehen könnt, soll dadurch das gesamte Display einmal erhellt werden und wohl zeigen, dass Gemini auf den Displayinhalt zugreifen und mit diesem interagieren kann. Fast scheint es so, dass man den Gemini-Prompt übersehen könnte. Das Suchfeld bzw. der Prompt bleibt an gewohnter Stelle, wird jetzt aber nicht mehr ganz so deutlich wie bisher hervorgehoben. Den abgedunkelten Hintergrund gibt es auch weiterhin.

Interessanterweise unterscheidet sich diese Animation von der des „Circle to Search“, das mit den Gemini-Möglichkeiten recht verwandt ist. Bei dieser zeigt sich ebenfalls eine Vollbild-Animation, nimmt dafür allerdings das gesamte Display in Anspruch. Statt nur den Rahmen zu beleuchten, wird das gesamte Display in die vier Google-Farben inklusive Gemini-Farben und Farbverlauf gehüllt.

Die neue Animation ist schon im vergangenen Jahr erstmals aufgetaucht und wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt. Gut möglich, dass sich auch am weiteren grafischen Auftritt des KI-ChatBots in den nächsten Wochen noch einiges tun wird.

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