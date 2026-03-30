Pixel Launcher: KI kommt auf den Homescreen – neues Feature soll App-Icons und Widgets automatisch füllen

Der Pixel Launcher ist seit jeher der Standardlauncher auf den Pixel-Smartphones und ermöglicht es den Nutzern, beliebige App-Verknüpfungen und Widgets auf dem Homescreen abzulegen. Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern eine ganz neue Funktion, die die Homescreen-Füllung automatisieren soll. Der Teardown zeigt, dass der Launcher sowohl Apps als auch Widgets vorschlagen soll.



Ein Smartphone-Launcher ist die absolute Basis, hat aber dennoch nicht ganz so viele Aufgaben und Funktionen – das spiegelt sich vor allem im Pixel Launcher wieder, der nicht gerade für Featuritis bekannt ist. In den letzten Wochen wurden dennoch eine ganze Reihe von neuen Funktionen entdeckt und angekündigt, die die Nutzung erleichtern sollen und jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns ein weiteres Feature.

Der Pixel Launcher soll schon bald eine Möglichkeit erhalten, die die Homescreens der Nutzer automatisch mit App-Icons und Widgets füllt. Der Launcher soll basierend auf den installierten Apps und vermutlich auch den Nutzungsgewohnheiten Apps vorschlage, diese bei Bedarf in Kategorien einordnen und das Ensemble auch mit Widgets ausstatten. Auf obigen Screenshots könnt ihr sehen, wie ein solche automatische Einrichtung aussehen kann.

Wie aus dem Teardown weiter hervorgeht, soll der Prozess der Homescreen-Füllung nicht in einem Schritt ablaufen, sondern mehrstufig. Dem Nutzer sollen Apps vorgeschlagen werden, es soll eine temporäre Füllung geben und die Auswahl vor der Umsetzung angepasst werden können. Außerdem scheint das nur für das Anlegen eines neuen Homescreens zu gelten und nicht für die Auffüllung einer bereits existierenden Seite.

Eine solche Funktion wäre für den Pixel Launcher ein Novum, in der weiten Android-Welt aber längst nichts Unbekanntes. Viele Smartphone-Launcher bieten eine solche automatische Befüllung, wobei ich persönlich absolut kein Freund davon bin und eher auf Personalisierung nach eigenen Wünschen setze. Bleibt abzuwarten, ob der Pixel Launcher qualitativ in irgendeiner Form herausstechen wird.

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