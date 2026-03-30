Android: Google erschwert Sideloading mit 24-Stunden-Wartezeit – ist bei Gerätewechsel nicht nötig (Video)

Rund um das Thema Sideloading in Android hat es in den letzten Tagen viele Diskussionen gegeben, denn Google will den alternativen Weg zur App-Installation mit mehreren Maßnahmen deutlich einschränken. Jetzt hat man zumindest auf die offensichtlichen Beschwerden reagiert und ein kleines Ärgernis aus der Welt geschafft: Die 24-Stunden-Frist muss nur einmal eingehalten werden.



Wir hatten euch vor wenigen Tagen die Sideloading-Einschränkungen in Android zusammengefasst, die es unter anderem schon in wenigen Wochen erfordern werden, eine 24-Stunden-Frist einzuhalten. Nach der Freischaltung der Installation von Apps aus unbekannten Quellen wird diese Option erst nach einer Frist von 24 Stunden aktiv und hat zuvor noch keinerlei Auswirkungen. Google hat dies mit Sicherheitsbedenken begründet.

24-Stunden-Frist nur ein einziges Mal

Jetzt haben die Android-Entwickler auf die Kritik reagiert und klargestellt, dass diese 24-Stunden-Frist im Optimalfall (für den Nutzer) nur ein einziges Mal abgewartet werden muss. Denn diese Wartefrist soll im Google-Konto gespeichert werden, sodass auch eine Neueinrichtung oder ein Gerätewechsel das bereits erfolgte Absitzen registriert und die Installation von Apps aus externen Quellen dementsprechend sofort möglich ist.

Es ist nicht ganz klar, ob das von Beginn an so geplant war und jetzt klargestellt wird, oder ob man sich aufgrund der Kritik zu dieser Änderung entschieden hat. Außerdem ist nun bekannt geworden, dass das nur für die Installation von Apps auf dem Smartphone gilt. Für die Installation per ADB soll das Limit ebenfalls nicht greifen, sodass es für einige professionelle Entwickler und Bastler ebenfalls problemlos möglich sein soll, dies zu umgehen.

Auf der anderen Seite wird nun Kritik laut, dass eine solche Einstellung überhaupt im Google-Konto gespeichert wird und dem Unternehmen schon bald Kenntnis darüber verschafft, für welche Konto diese Option aktiviert ist. Das ist aber vermutlich in der ganzen Thematik rund um die massiven Android-Veränderungen das kleinere Übel.

» Android wird sich wohl massiv verändern: KI zieht sehr tief ein, Apps werden ersetzt und Sideloading erschwert

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.