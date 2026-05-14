Android Pause Point: Neue Google-App soll vor dem Start von Social Media-Apps warnen (Screenshots)

Google hat in den letzten Tagen viele Neuerungen für Android angekündigt, die sich hauptsächlich darum drehen, noch mehr Dinge mit dem Smartphone zu erledigen. Doch bei vielen Menschen ist die Smartphone-Nutzung längst außer Kontrolle geraten, sodass Google jetzt eine interessante neue App für das Wellbeing-Universum startet: Android Pause Point soll vor ständiger Social Media-Nutzung warnen.



Auch wenn es kaum einer zugeben würde, sind doch viele Menschen regelrecht Smartphone-süchtig – allen voran rund um die verlockenden Social Media-Feeds. Das weiß man auch bei Google Android und hat jetzt eine neue App im Wellbeing-Universum vorgestellt, die verhindern soll, dass die Nutzer die Apps von Instagram über TikTok bis Facebook (und vielleicht YouTube?) überhaupt erst aufrufen. Die neue App nennt sich Android Pause Point und soll die Nutzer vor dem Start befragen, ob sie die App wirklich starten möchten.

Statt die ausgewählte App zu starten, sollen die Nutzer stattdessen einmal 10 Sekunden durchatmen und sich überlegen, ob sie schon wieder eine halbe Stunde oder mehr verschwenden wollen. Erst dann ist ein App-Start möglich. Außerdem wird gezeigt, wie lange diese App bereits am aktuellen Tag genutzt wurde. Als Alternative sollen außerdem andere Apps angeboten werden, die vielleicht sinnvoller sind oder für gute Laune sorgen – etwa eine Galerie mit den Lieblingsfotos, ein Hörbuch oder Ähnliches. Damit soll vor allem der Fast-schon-Automatismus unterbrochen werden, der die Menschen immer wieder in den Social Media-Apps treibt.

Die App reiht sich in eine lange Liste von Apps ein, die die Smartphone-Nutzung überwachen und kontrollieren sollen – weil es viele Menschen aufgrund der Automatismen selbst gar nicht mehr können. Doch App-Timer und Sperren helfen nur bedingt, während Pause Point diesen neuen Ansatz wählt. Die Nutzer sollen mit Pause Point Zeit für Dinge zurückgewinnen, die wirklich sinnvoll sind.

Und wer die App bzw. die Funktion deaktivieren möchte, steht vor einer weiteren Hürde: Das Abschalten ist erst durch einen Neustart des Smartphones möglich. Klar, ist schnell gemacht, aber vielleicht merkt man dann selbst, dass man vielleicht gerade wieder den falschen Weg einschlägt… Erst vor wenigen Tagen hatten wir euch übrigens eine recht ähnliche Extension gegen Social Media-Sucht für Desktop-Chrome vorgestellt:

» Google Chrome: Witzige Extension soll vor Social Media-Sucht schützen – riesige Katze versperrt den Bildschirm

» Android: Wandel zum KI-System – Gemini Intelligence bringt KI-Agenten, Automatisierung und mehr (Galerie)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.