ChromeOS: Die Googlebooks kommen – so soll es jetzt mit den Chromebooks weitergehen; Google äußert sich

Noch in diesem Jahr sollen die ersten Googlebooks mit Gemini Intelligence starten und den neuen Desktop-Anlauf von Google und Android anschieben. Die ersten Reaktionen fallen recht begeistert aus, doch gerade die Nutzer der Vorgänger-Plattform dürften sich fragen, was das für sie bedeutet. Jetzt erklärt Google, wie es mit den Chromebooks mittelfristig weitergehen wird.



Mit den neuen Googlebooks will Google eine neue Geräteklasse im Laptop-Bereich schaffen und Android auf den Desktop bringen. Gleichzeitig bedeutet das, dass man den bisherigen Versuch mit ChromeOS und den Chromebooks als gescheitert betrachtet – diese Produktkategorie dürfte langfristig verschwinden. Schon heute ist bekannt, dass das Betriebssystem ChromeOS bis 2034 eingestellt werden wird. Das ist noch eine lange Zeit, aber dennoch wirft es Fragen auf.

Google versucht nun zu beruhigen und erklärt, das man auf absehbare Zeit an den Chromebooks festhalten und diese weiterhin supporten und bei Bedarf auch aktualisieren wird. Nach wie vor gilt, dass Chromebooks zehn Jahre lang Software-Update erhalten. Das gilt sowohl für bestehende Geräte als auch für alle Chromebooks, die in Zukunft noch gekauft werden. Ein Blick auf den Kalender verrät uns allerdings, dass sich das zeitlich mit den zehn Jahren nicht ausgeht, wenn ChromeOS 2034 der Stecker gezogen wird.

Chromebook-Nutzer erhalten Upgrade

Schon vor einigen Monaten hatte man angekündigt, dass Chromebook-Nutzer mittelfristig ein Upgrade auf das neue Googlebook-Betriebssystem erhalten werden. Das bekräftigt man jetzt noch einmal und erklärt, dass den Nutzern zu gegebener Zeit verschiedene Möglichkeiten geboten werden sollen. Mehr Details will man erst im Herbst oder gar noch später verraten.

Bis es so weit ist, sollen die Nutzer auch weiterhin beruhigt neue Chromebooks kaufen können, ohne sich um die Langlebigkeit sorgen zu müssen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Premium-Ansatz der Googlebooks nicht mit den günstigen Chromebooks kompatibel ist. Meine Empfehlung: Wer den Kauf eines Chromebooks plant, sollte das entweder aufschieben oder zumindest zu einem etwas höherpreisigen Gerät mit starker Ausstattung greifen.

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